Konsequent am Holzweg: Warum ein steirischer Fensterhersteller aus Überzeugung auf Kunststoff verzichten

Diese Konsequenz in ökologischen Aspekten spiegelt sich nicht mehr nur im Produkt wider, sondern im gesamten Fundament des Unternehmens. Mit dem Umzug an den neuen Standort am Ökopark Hartberg hat KAPO einen gewaltigen Meilenstein erreicht: Die Produktionsstätte wurde als Brownfield-Investment auf einer ehemaligen Baurestmassedeponie in ressourcenschonender Fachwerk-Holzbauweise errichtet – komplett ohne neue Flächenversiegelung. Viel wichtiger im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ist jedoch die energetische Unabhängigkeit.

„Ich freue mich riesig über den Meilenstein, dass wir mit unserem neuen Werk nun klimapositiv sind“, so Polzhofer stolz. „Über das Jahr gesehen produzieren wir mehr Energie, als wir für unsere Produktion selbst benötigen. Genau das ist in Zeiten wie diesen unser unschätzbarer Burggraben gegen die aktuelle Energiekrise. Wir steuern unser Werk durch Photovoltaik, ein eigenes Biomasse-Heizkraftwerk und intelligente Energierückgewinnung autark.“

Täglich fallen im Werk rund 1,5 Tonnen Pellets aus Restholz an, die für die eigene Wärmeautarkie sorgen, bei Verkauf des Produktionsüberschusses an einen regionalen Abnehmer. Gekoppelt mit CNC-Maschinen, die Bremsenergie rückgewinnen, und einer hocheffizienten, automatisierten Lackieranlage zeigt KAPO, dass grüne Industrie keine Utopie ist.