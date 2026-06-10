Budget: Staatsbetriebe werden zur Kasse gebeten

Zur Budgetsanierung fordert die Regierung von Staatsbetrieben höhere Gewinnausschüttungen. Im Doppelbudget 2027/2028 sind zusätzliche Dividenden von 163 Mio. Euro für 2027 und 180 Mio. Euro für 2028 vorgesehen. Diese stammen von der Staatsholding Öbag, der Verbund AG sowie den Bundesforsten, wie Finanzminister Markus Marterbauer bei der Vorstellung des Doppelbudgets im Nationalrat ausführte.

Die Bundesforste, die sich zu 100 Prozent im Eigentum der Republik befinden, verzeichnen seit dem Jahr 2020 deutlich gestiegene Gewinne. Aus diesem Grund wird die Gewinnausschüttung an den Bund von 2027 bis 2029 um jährlich 20 Mio. Euro erhöht. Da die Bundesforste nicht dem Sektor Staat zugeordnet sind, ist auch diese höhere Gewinnausschüttung Maastricht-wirksam.

Den größten Anteil an den zusätzlichen Ausschüttungen tragen die Öbag und der Energiekonzern Verbund. Von ihnen fordert das Wirtschaftsministerium 143 Mio. Euro im Jahr 2027 beziehungsweise 160 Mio. Euro im Jahr 2028 zusätzlich als Dividende ein. Über die Ausschüttung der Öbag fließen indirekt auch die Gewinne mittelbarer Bundesbeteiligungen wie der OMV in das Budget ein.