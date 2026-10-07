Natascha Kantauer-Gansch wird Vize-CEO von A1 Österreich

Mit 1. Februar 2027 stellt sich das Vorstandsteam von A1 Österreich neu auf: Natascha Kantauer-Gansch übernimmt die Verantwortung für das Großkunden-Geschäft sowie die Funktion der stellvertretenden CEO. Bisher war sie als Vorständin für das Privatkundengeschäft (CCO Consumer) verantwortlich.

Christian Schubert übernimmt dann die Funktion des CCO Consumer. Schubert war bisher Director Strategy & Value Proposition im Privatkunden-Bereich. Martin Resel, der aktuell als Chief Commercial Officer (CCO) Enterprise das Großkunden-Geschäft innehat, verlässt das Unternehmen mit Ende Jänner 2027. A1-CEO ist Jiří Dvorjančanský.

Ein neuer Finanzvorstand wurde noch nicht verkündet. Die bisherige CFO Sonja Wallner wird das Unternehmen mit Mai 2027 verlassen, wie bereits im September bekannt wurde.