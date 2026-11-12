Jensen Huang tritt als Nvidia-Chef zurück

Der Führungswechsel markiert das Ende einer Ära sowohl für Nvidia als auch die US-Technologiebranche. Huang führte das Unternehmen seit der Gründung 1993 und war damit einer der am längsten amtierenden Firmenchefs im Silicon Valley. Er machte aus einem Produzenten von Grafikkarten das zeitweise wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Dafür wurde er vor allem in seinem Geburtsland Taiwan wie ein Rockstar gefeiert. Dieses Image pflegte er mit einer schwarzen Lederjacke, die er bei öffentlichen Auftritten stets trug.

Huang gilt darüber hinaus als treibende Kraft hinter dem aktuellen KI-Boom. Sein Unternehmen beherrscht Schätzungen zufolge 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Prozessoren. Es hat sich in den vergangenen Jahren auch mit mehrstelligen Milliardenbeträgen an diversen anderen Technologiefirmen beteiligt, vom Konkurrenten Intel bis zum ChatGPT-Entwickler OpenAI. Nvidia ist auch ein Kooperationspartner der Bundesregierung bei der Entwicklung von KI-Robotern. Einem Medienbericht zufolge will der Bund das Projekt mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen.

Die aktuelle Krise dürfte sich zwar nicht unmittelbar auf die Chip-Nachfrage des Unternehmens auswirken, sagten Experten. Dennoch könnten Investoren künftige KI-Projekte überdenken. „Huang verkörpert Nvidia, und Nvidia steht beim Ausbau der KI im Mittelpunkt", sagte Portfoliomanagerin Jun Bei Liu vom Vermögensverwalter Ten Cap. „Es wächst die Furcht, dass die Party zu Ende sein könnte.“ Daher richten Anleger ihre Aufmerksamkeit bei der Veröffentlichung der Nvidia-Quartalsergebnisse kommende Woche auf den Ausblick.