Gerhard Hanke ist neuer CEO von Wienerberger

Gerhard Hanke wurde heute vom Aufsichtsrat der börsennotierten Wienerberger AG zum neuen CEO bestellt. Nachdem sein Vorgänger Heimo Scheuch im August aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, hatte Hanke interimistisch übernommen. Damit sei ein „strukturierter Nachfolgeprozess abgeschlossen, in dem eine breite Auswahl an internen und externen Kandidaten geprüft wurde.“

Hanke verfügt laut Wienerberger über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Konzern – in den Bereichen Finanzen und Operations. Er war von 2021 bis 2025 als Finanzvorstand (CFO), von März 2025 bis zu seiner Bestellung als interimistsicher CEO als Leiter des operativen Geschäfts (COO) Central & East tätig. Seine bisherigen Verantwortlichkeiten für die Region Zentral & Ost werden auf das erweiterte Führungsteam von Wienerberger verteilt, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Zuständigkeiten von Dagmar Steinert (CFO) und Harald Schwarzmayr (COO West) im Vorstand bleiben unverändert. Am Donnerstag werden die Zahlen fürs dritte Geschäftsquartal veröffentlicht.