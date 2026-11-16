Holzhausbauer Gropyus mit Liquiditätsproblemen

Der deutsch-österreichische Holzhaus-Bauer Gropyus mit Sitz in Wien kämpft mit Liquiditätsproblemen. Drei deutsche Tochtergesellschaften sowie die Gropyus Engineering GmbH mit Sitz in Steinhaus bei Wels in OÖ wurden Anfang des Monats in die Insolvenz geschickt. Die Holding, die Gropyus AG, an der die Buwog, die Österreich-Tochter des deutschen Wohnungskonzerns Vonovia 25 Prozent hält, ist bisher nicht betroffen. Unklar ist, wie es mit laufenden Gropyus-Baustellen weitergeht.

Wie Gropyus Anfang November mitteilte, ist ein Investor abgesprungen: „Die Auszahlung einer vertraglich vereinbarten und bereits fälligen Investorenfinanzierung ist nicht wie geplant erfolgt, eine Überbrückung durch bestehende Gesellschafter reichte nicht für alle Gesellschaften aus", zitierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) aus der Gropyus-Presseaussendung. Um welchen Investor es sich handelt, sagt Gropyus nicht.