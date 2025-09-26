KTM-Chef: „Noch drei bis sechs holprige Monate“

Gottfried Neumeister, seit Anfang September 2024 im Vorstand der KTM AG und seit Jänner alleiniger CEO, kritisiert das Management der letzten Jahre: „KTM hat über Jahrzehnte das Ziel verfolgt, der Beste zu sein. Leider ist man von diesem Ziel in den letzten Jahren ein wenig abgekommen.“

In der Jubiläumsausgabe des trend sagt der Manager, dass der Motorradhersteller Kundenorientierung und Qualität zugunsten der Größe vernachlässigt habe. Die Folge: ein ganzer Jahresbestand an Motorrädern, 270.000 Bikes, wurden auf Lager produziert. Mit dem Einstieg ins Fahrradgeschäft und der Expansionsstrategie habe sich KTM zudem „verzettelt“, so Neumeister: „Ja, es gab Managementfehler, und ich finde, man muss selbstkritisch sein, weil sonst kann man gar nicht aus einer Krise lernen. Das Management hat selbst persönlich die Konsequenzen daraus gezogen. Für uns ist wichtig, dass wir den Kunden wieder in den Mittelpunkt stellen.“

Nach der Rettung durch den langjährigen indischen KTM-Partner Bajaj und dem Wiederhochfahren der Produktion im Innviertel im Juni sieht sich das neue Management auf einem guten Weg. 2026 werde zwar weiter Verluste bringen, 2027 aber Cashflow-positiv sein; auch ein positives operatives Ergebnis (Ebit) soll übernächstes Jahr bereits wieder erwirtschaftet werden.

Die jüngsten Äußerungen des künftigen Haupteigentümers Rajiv Bajaj zum Standort Europa („Die europäische Produktion ist tot“) interpretiert Neumeister als „provokanten Weckruf“. Dieser bedeute, „dass wir auch in Österreich unsere Prozesse effizienter gestalten und unsere Kosten in den Griff bekommen müssen.“ Nachsatz: „Ich werde jedenfalls alles daransetzen, Know-how und Wertschöpfung im Land zu halten, so weit es wirtschaftlich darstellbar ist.“