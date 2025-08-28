Pierer Mobility mit 739 Millionen Euro Gewinn im Halbjahr

Die börsennotierte KTM-Mutter Pierer Mobility hat das erste Halbjahr 2025 trotz massiver Umsatzrückgänge mit einem hohen Gewinn abgeschlossen. Unterm Strich blieb ein Periodenergebnis von 739 Millionen Euro, nach einem Verlust von 172 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Maßgeblich dafür war ein Restrukturierungsgewinn von 1,187 Milliarden Euro aus den erfolgreich abgeschlossenen Sanierungsverfahren der KTM AG und zweier Tochtergesellschaften.

Der Umsatz brach um knapp 58 Prozent auf 425 Millionen Euro ein. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) kletterte von -195 Millionen auf +930 Millionen Euro, das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von -102 Millionen auf knapp über eine Milliarde Euro. Das Eigenkapital war mit 532 Millionen Euro und einer Quote von 27 Prozent wieder positiv, die Nettoverschuldung konnte auf 756 Millionen Euro mehr als halbiert werden. Der Mitarbeiterstand sank binnen Jahresfrist um fast 29 Prozent auf 4.303 Beschäftigte.