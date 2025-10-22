KTM holt GasGas-Produktion nach Mattighofen

Der oberösterreichische Motorradhersteller KTM holt die Produktion der GasGas-Motorräder nach Mattighofen (Bezirk Braunau). Das Werk in Spanien, wo bisher gefertigt wurde, wird ab sofort geschlossen. Der Standort KTM Spanien bleibe bestehen, ebenso die Marke GasGas, bestätigte das Unternehmen der APA mehrere Medienberichte.

„Damit bündeln wir unsere Kompetenzen, optimieren Produktionsprozesse und stärken die Effizienz innerhalb des Unternehmens“, teilte eine KTM-Sprecherin mit. Laut Medienberichten waren an dem Standort in Barcelona zuletzt rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Von der Schließung betroffen seien nur 20 Beschäftigte, die in der Herstellung tätig gewesen seien, bestätigte KTM einen Bericht der Salzburger Nachrichten. Deshalb erfordere die Verlagerung keine weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Produktionsstandort Mattighofen, der Standort werde dadurch aber gestärkt, wurde betont.

Die Produktion bei KTM in Mattighofen war erst im Juli wieder hochgefahren worden, nachdem das Sanierungsverfahren im Juni abgeschlossen worden war. GasGas ist seit 2019 Teil von KTM. Die spanische Marke wurde als dritte neben KTM und Husqvarna ins Unternehmen integriert. Noch 2021 investierte man einen Millionenbetrag in den Bau eines neuen Werks in der Nähe von Barcelona, so die SN. Gerüchte um ein mögliches Aus der Marke GasGas habe es bereits zuletzt gegeben, auch weil sich GasGas aus dem Motorsportbereich zunehmend zurückgezogen hatte.