Das lesen Sie in der trend-Jubiläumsausgabe

Der trend wird 55 und feiert sich mit einer Jubiläumsausgabe. Herzstück sind die Porträts von 55 heimischen Wirtschaftslegenden, die das Magazin teilweise von ihren Anfängen weg begleitet hat. Mit dabei sind Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, Kristall-Unternehmer Gernot Langes-Swarovski, die langjährige Salzburger Festspiele-Präsidentin Helga Rabl-Stadler oder Bau-Tycoon Hans Peter Haselsteiner.

Raum bekommen aber auch jene Sensations-Aufsteiger, die später atemberaubend abstürzten - etwa Bankier Julius Meinl, Wirecard-Manager Markus Braun und Immobilienentwickler René Benko.

Einige Porträts sind nach jenen Kriterien zusammen gefasst, die für das Land charakteristisch sind bzw. waren: Bier-Könige, Ski-Zaren, Ost-Eroberer, Manager, die international Erfolge feierten, Politiker, die Industrielle wurden.