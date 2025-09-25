Das lesen Sie in der trend-Jubiläumsausgabe

Das Coverteam: Michael Schmid, Andreas Lampl, Markus Groll, Oliver Judex, Paula-Marie-Pucker, Vanessa Voss, Franz C. Bauer, Thomas Martinek, Clemens Schreiber, Selina Teichmann, Bernhard Ecker, Alexandra Schernthaner, Markus Pölzl (v. l.; nicht im Bild: Angelika Kramer, Barbara Steininger, Manfred Gram)©Robert Klein
Für die Jubiläumsausgabe anlässlich des 55-jährigen Bestehens hat die trend-Redaktion 55 Legenden aus 55 Jahren gewählt: Menschen, die Österreichs Wirtschaft groß gemacht, Altes aufgebrochen und Neues erfunden haben – und die wieder aufgestanden sind, wenn sie einmal hingefallen sind.
Der trend wird 55 und feiert sich mit einer Jubiläumsausgabe. Herzstück sind die Porträts von 55 heimischen Wirtschaftslegenden, die das Magazin teilweise von ihren Anfängen weg begleitet hat. Mit dabei sind Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, Kristall-Unternehmer Gernot Langes-Swarovski, die langjährige Salzburger Festspiele-Präsidentin Helga Rabl-Stadler oder Bau-Tycoon Hans Peter Haselsteiner.
Raum bekommen aber auch jene Sensations-Aufsteiger, die später atemberaubend abstürzten - etwa Bankier Julius Meinl, Wirecard-Manager Markus Braun und Immobilienentwickler René Benko.
Einige Porträts sind nach jenen Kriterien zusammen gefasst, die für das Land charakteristisch sind bzw. waren: Bier-Könige, Ski-Zaren, Ost-Eroberer, Manager, die international Erfolge feierten, Politiker, die Industrielle wurden.
Blick nach innen
Doch die Redaktion blickt nicht nur nach außen, sondern auch selbstkritisch nach innen. Als der trend 1970 gegründet wurde, war die Wirtschaftswelt eine Männerdomäne. Das sagt auch trend-Gründer Oscar Bronner in einem Interview, und es schlug sich auch in der Berichterstattung wieder. Ein Blick ins Archiv zeigt, welches Frauenbild der trend über die Jahrzehnte transportiert hat. Die Rache der Journalist:innen ist eben das Archiv.
Außerdem spürt der trend ehemaligen Redakteur:innen nach, die neue Wege eingeschlagen haben: von der Modemacherin in Kalifornien über den KTM-Manager in Japan bis hin zum ÖVP-Bürgermeister in Tulln.
Tauchen Sie ein in 55 Jahre Wirtschaftsgeschichte und - wie immer - in die spannendsten Unternehmen und Themen von heute. Der neue trend.PREMIUM ist ab 26. September erhältlich.