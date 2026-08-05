Nur alkoholfreie Biere boomen

Selbst wenn jemand in diesen Hitzetagen einen über den Durst trinkt, bleiben die Auswirkungen überschaubar: Immer öfter wird zu den alkoholfreien Varianten gegriffen.

Laut dem am Mittwoch publizierten Shopperpanel des Marktforschers YouGov anlässlich des Internationalen Tags des Biers am 7. August kauft bereits fast ein Fünftel aller österreichischen Privathaushalte alkoholfreies Bier. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Käuferreichweite um mehr als 16 Prozent gestiegen. Der Markt insgesamt ist dagegen unter Druck, laut YouGov gehen die Zahl der Käufer und die Einkaufsfrequenz zurück. Insgesamt geben österreichische Privathaushalte im Schnitt 212 Euro pro Jahr für Bier aus.

Das schlägt sich in den Zahlen der Brauereien nieder. 20 Prozent des verkauften Biers sind inzwischen laut Geschäftsbericht 2025 des europäischen Brauriesen Heineken alkoholfreie oder sehr leichte Biere - am höchsten ist dieser Anteil in Europa. Der niederländische Brauereikonzern, zu dem die österreichische Brau Union mit Marken wie Gösser und Zipfer gehört, ist im ersten Halbjahr 2026 zwar gewachsen: Der Absatz stieg um 1,6 Prozent und damit stärker als erwartet, der Umsatz um 2,4 Prozent auf 17,55 Milliarden Euro.

Doch wer auf die Detailzahlen des Unternehmens, zu dem auch Marken wie Tiger und Desperados gehören, blickt, sieht erhebliche Unterschiede, die auf global veränderte Konsumgewohnheiten zurückzuführen sein dürften. In Europa waren die Volumina um 0,6 Prozent rückläufig, in Nord- und Südamerika sogar um 3,4 Prozent. Der Run auf Marken wie Kingfisher oder Heineken Silver in Indien, Vietnam und China treiben die Region Asia Pacific dagegen zu einem zweistelligen Heineken-Umsatzplus. Amerika stand 2025 für 37 Prozent der Umsätze, Asia Pacific für 19 Prozent. Das wird sich in den nächsten Jahren substanziell verschieben.

Im Juli hatte der weltgrößte Hopfenhändler BarthHaas in einer Analyse einen um 0,6 Prozent geschrumpften globalen Bierausstoß für 2025 festgestellt, wobei in Europa der Rückgang 1,6 Prozent betrug, mit starken Rückgängen in den Biertrinkernationen Deutschland und Polen. Inkludiert sind in diesen Zahlen bereits Biere ohne Promille.