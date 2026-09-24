Knackpunkte zwischen OMV und Borouge

Eine schwierige Aufgabe wartet schon kurz nach ihrem Antritt am 1. September auf Emma Delaney, die neue OMV-Chefin. Ein zentraler Strategiebaustein, die Fusion der OMV-Tochter Borealis mit Borouge in Abu Dhabi und der kanadischen Nova zum Chemiekonzern Borouge International (BI) mit Sitz in Wien läuft nicht so rund an wie erwartet. OMV und die arabische Beteiligungsgesellschaft XRG, wo Delaneys Vorvorgänger Rainer Seele nun das Chemiegeschäft verantwortet, halten je 50 Prozent – und haben einigen Abstimmungsbedarf. Auch der künftige Boss der ÖBAG, Thomas Arnoldner, wird gefordert sein.

Mit dem Ausstieg von Stefan Doboczky, dem einzigen Österreicher im BI-Vorstand, sehen sich Kritiker vor allem in den Arbeitnehmervertretung bestätigt, dass die Machtverhältnisse doch nicht ganz gleich verteilt sind – auch wenn -Doboczky von sich aus ging, weil er anderswo CEO wird. Umstrittenen war die Megatransaktion hierzulande schon zuvor nicht.

Dazu trägt bei, dass es der BI im Moment an Kapital mangelt. Die erwartete Garantiedividende von je einer Milliarde Dollar wurde kurz nach Gründung des Unternehmens am 1. April für dieses Jahr halbiert. Der Börsengang samt Kapitalerhöhung von bis zu vier Milliarden Dollar ist auf 2027 verschoben – und somit auch das fixierte Zweitlisting in Wien. Das nährt die Skepsis ebenso wie der Umstand, dass sich die Integration der neuen Chemieanlage Borouge 4 in die BI bis 2029 verzögert.

Schuld daran ist vor allem der Iran-Konflikt beziehungsweise dessen negative Folgen für die Golfstaaten, die Kapitalmärkte und die Nachfrage im Chemiesektor.

Das operative Geschäft der BI lief bislang zufriedenstellend. Im allerersten Quartal des Konzerns (April bis Juni) lag der Umsatz bei 5,5 Milliarden, der Periodenüberschuss bei 763 Millionen Dollar. Ein Teil der angekündigten Synergien von 500 Millionen Dollar wurde schon realisiert. „Während der Konflikt im Nahen Osten die weltweite Verfügbarkeit von Polyolefinen eingeschränkt hat, konnte BI dank der globalen Produktions- und Vertriebsbasis kommerzielle Erfolge erzielen“, gibt die OMV an. Und weist auf die Investment-Grade-Ratings von S&P, Moody’s und Fitch hin.