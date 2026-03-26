OMV: Der Vorstand der neuen Borouge Group International

Die österreichische OMV und der staatliche Energiekonzern ADNOC aus Abu Dhabi haben am Donnerstag das Management für ihr Joint Venture Borouge Group International AG (BGI) präsentiert. Den Vorstandsvorsitz des globalen Kunststoffkonzerns mit Sitz in Wien übernimmt NOVA-Chemicals-Chef Roger Kearns, Borealis-Chef Stefan Doboczky wird Chief Commercial Officer (CCO). Hasan Karam, aktuell in gleicher Funktion bei Borouge Plc, wird Chief Operating Officer (COO).

Das Gremium soll nach dem für Ende März geplanten Abschluss der Transaktion seine Arbeit aufnehmen. Als Finanzvorstand (CFO) agiert übergangsweise der bisherige Borealis-Finanzchef Daniel Turnheim. Bis spätestens Mai 2026 soll ein externer Nachfolger für diese Position bestellt werden.

An der Spitze des Aufsichtsrats der BGI steht ADNOC-Chef Sultan Ahmed Al Jaber. Vonseiten der OMV wurden unter anderem Konzernchef Alfred Stern und Finanzvorstand Reinhard Florey in das Kontrollgremium entsandt. Zu den von ADNOC nominierten Vertretern zählt neben Al Jaber auch der frühere OMV-Chef Rainer Seele. Die BGI entsteht durch die Zusammenlegung der Beteiligungen an Borealis und Borouge sowie der anschließenden Übernahme von NOVA Chemicals.