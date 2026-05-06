Palfinger-CEO für OMV-Aufsichtsrat nominiert

Die zweite große Überraschung, die in der OMV für große Erleichterung sorgt, ist, dass für die Adnoc (hält 24,9 Prozent an der OMV) nicht – wie von vielen vermutet – der ehemalige OMV-Chef Rainer Seele ins Kontrollgremium einziehen soll, sondern Ahmed El-Hoshy, CEO des Düngemittelherstellers Fertiglobe, einer Tochter der Adnoc. Seele ist nicht gerade im Guten aus der OMV ausgeschieden und dürfte noch eine Rechnung mit dem Unternehmen offen haben, wird gemunkelt. Verlängert werden hingegen die Mandate der ÖBAG-Chefin Edith Hlawati und von Patrick Lammers. Hlawatis Amtszeit bei der Staatsholding läuft ja bekanntlich noch bis zum Jahresende.

Die große Abwesende auf dieser Hauptversammlung ist wohl die designierte OMV-Chefin Emma Delaney. Sie wird ihr Amt an der Spitze der OMV erst Anfang September antreten und Alfred Stern nachfolgen. Für ihn ist das somit die letzte Aktionärsversammlung als Chef des Energiekonzerns.