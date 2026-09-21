Ex-OMV-Chef Stern geht nach Kanada

Von Schwechat nach St. John: Der ehemalige OMV-Vorstandsvorsitzende Alfred Stern übernimmt ab November die Leitung des kanadischen Energiekonzerns Irving Oil. Wie am Montag bekannt wurde, tritt Stern bereits mit Oktober ins Unternehmen ein, ab November führt er das Unternehmen als CEO und Präsident.

Die internationale Ausschreibung für den Top-Job habe zu Stern geführt, so Irving Oil in einer Aussendung. Sterns Vorgänger Jeff Matthews hatte den Konzern erst im Jänner 2025 übernommen, trete nun aber in den Ruhestand. Für Stern sei es eine Ehre, das Unternehmen nun zu leiten, wird der Ex-OMV-CEO in der Aussendung zitiert.

Irving Oil wurde 1924 gegründet und sitzt in der kanadischen Provinz New Brunswick. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen betreibt unter anderem Kanadas größte Öl-Raffinerie und beliefert ein Netz von mehr als 1.000 Tankstellen und Vertriebsstandorten in Ostkanada, Neuengland und Irland.