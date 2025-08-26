Wenn die Regierung kommende Woche zur Klausur zusammen tritt, könnte das schon ein Offenbarungseid für die nicht mehr ganz neue schwarz-rot-pinke Koalition sein. Denn nach einem relativ ruhigen Start wächst die Ungeduld in großen Teilen der Wirtschaft, dass den Ankündigungen auch echte Reformen folgen.

Am Europäischen Forum Alpbach unterließ es Peter Bosek, CEO der Erste Group, zwar, in die übliche Politikerschelte einzustimmen. Ehe er im grün-weißen Rapid-Dress bei einem „Wiener Derby“ in Alpbach als Linksverteidiger antrat, stellte sich Bosek den Fragen von „Presse“-Journalist:innen. Angesichts der jüngsten Herabstufung Österreichs durch Ratingagenturen sagte der Bankmanager jedoch, dass sich die Agenturen „konkrete Antworten erwarten, da kann man sich nicht drüber hinweg schummeln.“

Generell merkt er in Richtung Politik an, dass „die meisten Regierungen sich mit Pensionisten und Beamten beschäftigen“, nicht jedoch mit Zukunftsthemen, wie etwa Quantentechnologie. Bosek findet es „supergeil“, dass es Menschen in Österreich gibt, die sich mit Quantenphysik so gut auskennen. Auf diese Expertise sollte man setzen und nicht „jeden zweiten Satz von Trump deuten“.

Mehr als auf die Politik setzt Bosek auf die Veränderung der Menschen selbst. Das Warten auf die Politik habe lange mentalitätsgeschichtliche Ursachen, die bis Maria Theresia zurück reichten. Den Unterschied erlebt er dort, wo die Erste Group eben besonders erfolgreich ist: in Ländern wie Polen und Tschechien. „Dort ist die wirtschaftliche Entwicklung unabhängiger von der Politik als bei uns.“ Nachsatz mit Bezug auf Österreich: „Das Land muss jetzt erwachsen werden und nicht immer auf die Politik warten – wir alle müssen etwas tun, damit Veränderung statt findet.“