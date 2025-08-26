EFA 25: „Kapital ist niemals neutral"

Wie können Frauen besseren Zugang zu Kapital erhalten und wie kann sich sowohl ihre stärkere Einbindung in politische Entscheidungsprozesse als auch ihre finanzielle Unabhängigkeit positiv auf die Gesellschaft auswirken? Diesen Themen widmete sich am Europäischen Forum Alpbach (EFA) die Veranstaltung „Frieden, Frauen & Geld“. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) zeigte sich darin überzeugt: „Gesellschaften sind wesentlich stabiler, wohlhabender und friedlicher, wenn Frauen gleichberechtigt daran teilhaben.“

Organisiert wurde die private Veranstaltung im Hotel Böglerhof von Natascha Fürst (Female Founders) und Carina Roth (Fund F). Beide setzen sich seit Jahren dafür ein, Frauen im Unternehmertum zu stärken, Netzwerke aufzubauen und Gründerinnen den Zugang zu Finanzierung zu erleichtern. Roth unterstützt als Investment Managerin bei Fund F vor allem Startups in frühen Finanzierungsphasen, während Fürst als CEO von Female Founders eine internationale Community für Unternehmerinnen aufgebaut hat.

Besonders im Investment- und Startupsektor gibt es großen Handlungsbedarf: In Österreich flossen 2024 rund drei Viertel aller Startup-Investitionen an rein männlich besetzte Gründungsteams, aber nicht einmal drei Prozent an rein weibliche Teams. „Kapital ist niemals neutral: Es bestimmt, in welcher Zukunft wir leben werden. In fünf Jahren werden Frauen die Mehrheit des weltweiten Vermögens besitzen; das schreibt die Regeln neu”, sagte die Investmentmanagerin von Fund F, Carina Roth.