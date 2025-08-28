EFA 25: KI-Einblicke beim trend.CEO Breakfast

Die Erste Bank setzt auf neue Technologien, um ihren 2,7 Millionen User:innen des Telebankings George die besten Services bieten zu können. Doch auch hier ruft Holzinger-Burgstaller zu Maß und Ziel auf: „Aus den Filialen weiß ich, die KI ist Fluch und Segen“. Gerade bei Investments und großen Finanzierungen sehe man, dass die neu erlangte Selbstständigkeit der Kund:innen nicht nur Vorteile bringt, meint Holzinger-Burgstaller: „Wir wissen, dass Kund:innen bei großen Investments, die rein online getätigt werden, am schlechtesten aussteigen. Wer in die Filiale geht und sich beraten lässt, erzielt bessere Ergebnisse.“

In Tschechien hat die Erste-Group bereits mit einem integrierten KI-Beratungstool in ihrem Telebanking gestartet. Tschechien sei Österreich bei der Technologie-Affinität etwas voraus, so Holzinger-Burgstaller. In den nächsten sechs bis zwölf Monaten soll der KI-Berater „Hey George“ aber auch in den heimischen Apps abrufbar sein.

Dass das Erlernen digitaler Kompetenzen in Zukunft weniger wichtiger wird, hält die Bankenmanagerin für einen Irrtum: „Wir brauchen mehr und nicht weniger Digital Literarcy in Schulen.“ Denn die Digital Natives brauchen gerade bei digitalen Finanzprodukten und -geschäften in Zukunft fundiertes Wissen und Know-how.