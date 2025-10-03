Nikola Donig wird neuer Alpbach-Generalsekretär

Nach dem Abgang von Ferri Thierry, steht nun sein Nachfolger fest: Nikola Donig wird neuer Generalsekretär und Geschäftsführer des Europäischen Forum Alpbach und verantwortet künftig die Aufgabenbereichen Programme, Kommunikation und Communities. Das geht aus internen E-Mail des Forums hervor.

Donig ist langjähriger Neos-Mitarbeiter. Er war unter anderem Generalsekretär und leitete zuletzt die Stabstelle für strategische Kommunikation der Partei. Davor war er u.a. in Sprecherrollen für die Voestalpine und die Hypo Alpe Adria tätig gewesen.

Neben Donig gibt es noch eine weitere Änderung an der Spitze des EFA-Leitungsorgans: Barbara Zimmermann übernimmt als Geschäftsführerin die Bereiche Partnerschaften, Experience, Finance & HR sowie Digital & Data. Die Marketing-Expertin war zuvor schon Teil des EFA-Managements und verantwortete den Bereich Partnerships. Donig und Zimmermann werden ihre neue Funktion am 1. November 2025 antreten.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen des Vorstands und freue mich, gemeinsam mit einem engagierten Team und der internationalen Alpbach-Community in das nächste Jahrzehnt zu starten. Europa und das EFA sind niemals vollendet. Beide wachsen an jeder Herausforderung, mit jeder Vision und durch die Zusammenarbeit über Grenzen, Generationen und Disziplinen. Es ist eine einzigartige Aufgabe, zu den konkreten Ergebnissen entlang dieses Wegs beitragen zu können", so Donig.