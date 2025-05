European Forum Alpbach 2025: Ladestation der Ideen

„Alpbach soll nicht nur Ort des Dialogs, sondern Ort konkreter Antworten sein“, fasst der neue Präsident des Europäischen Forum Alpbach (EFA) Othmar Karas das Ziel des Forums zusammen. Im thematischen Fokus stehen heuer Fragen zur europäische Verteidigungs-, Energie- und Kapitalmarktunion. 4.000 Teilnehmer:innen, darunter 500 internationale Stipendiat:innen, ranghohe nationale und internationale Politiker:innen und Größen aus der Wirtschaft und Wissenschaft werden sich dazu in den letzten beiden Augustwochen zu mehreren hundert Sessions im Tiroler Dorf treffen.

Seit nunmehr 80 Jahren wird in Alpbach diskutiert. Der frühere erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas ist seit vergangenen Herbst der Präsident des Forums. Infineon-Chefin Sabine Herlitschka und Ex-Bundeskanzler und Unternehmer Christian Kern sind die neuen Vizepräsident:innen.

Die diesjährige Ausgabe des EFA bietet ein umfassendes Gesamtprogramm, das sich sich in fünf Module - Euregio Days, Seminar Day, Lab Day, Europe in the World Days und die Austria in Europe Days - gliedert. Zu den hochrangigen Speaker:innen zählen neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger der CEO der Erste Group Peter Bosek, Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, der Menschenrechtskommissar des Europarats Michael O'Flaherty, der Weltbank-Manager Axel von Trotsenburg sowie die Klimaökonomin Sigrid Stagl.

„Alpbach ist keine Weltregierung und wird keine EU-Kommission ersetzen, aber es kann Denkanstöße geben“ - Denkanstöße, die über den nächsten Kirchturm hinausgehen, fasst Vizepräsident Kern bei der Programmpräsentation zusammen.

