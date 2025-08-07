Trend Logo
Hermann Hauser: „Die KI-Regulierung ist europäischer Selbstmord“

 © picturedesk.com/Kurier/Juerg Christandl

Hermann Hauser wurde 1978 mit der Gründung der Firma Acorn berühmt, aus der der Chiperzeuger ARM hervorging.

Der aus Österreich stammende Tech-Unternehmer und Investor Hermann Hauser ist überzeugt, dass künstliche Intelligenz vor nichts haltmachen wird. Dennoch bleibt er optimistisch für die Menschheit, fürchtet aber, dass Europa den Anschluss verliert.

von

trend

Sie arbeiten an einem Buch über Technologiesouveränität, haben Sie mir vor zwei Jahren in Alpbach gesagt – es sollte 2024 erscheinen. Habe ich es übersehen?

Hermann Hauser

Wir haben jetzt acht von zwölf Kapiteln geschrieben. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr fertig wird. Ich bin nicht der Einzige, der ein Buch schreibt, bei dem es etwas länger dauert.

trend

Abgesehen von der Recherche: Nutzen Sie KI auch fürs Schreiben, z. B. für die Stilistik?

Hermann Hauser

Dass man einen ersten Entwurf von der KI schreiben lässt, hilft durchaus. Wenn ich dann zum Schluss komme, dass ich es nicht so gesagt oder geschrieben hätte, schreibe ich es eben um.

trend

Welche Tools nutzen Sie dabei selbst am liebsten?

Hermann Hauser

Perplexity ist für mich am angenehmsten, aber natürlich sind auch Gemini und ChatGTP gut.

trend

Sind Sie noch immer so euphorisch, was Produktivitätsgewinne durch KI betrifft? Sie haben das vor zwei Jahren mit 30 Prozent querdurch, beim Programmieren sogar mit 70 Prozent beziffert.

Hermann Hauser

Meine Prognosen sind wahr geworden. Die Produktivitätssteigerung beim Programmieren liegt ab und zu sogar über 100 Prozent. Mit KI-Agenten, mit denen sich Prozesse automatisieren lassen, die bislang menschliches Urteilsvermögen oder manuelle Entscheidungen erforderten, zeichnet sich darüber hinaus eine Revolution ab, die ich damals gar nicht erwartet hätte (...)

Lesen Sie das Interview in ganzer Länge in der trend.EDITION vom 8. August 2025.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe

Zum trend. Abo-Shop

