Erste Bank: Polen macht blau

Auf dem Büroturm The Bridge nahe des Warschauer Europaplatzes prangte bis vor wenigen Stunden das Logo der Santander Bank Polska. Nun lacht „Erste" vom 40-geschoßigen Gebäude. Der Slogan „Glaub an dich" wurde in „Wierz w siebie" übersetzt. Alles ist blau gefärbt: die Titelseiten der polnischen Tageszeitungen, begleitet von einem Brief des CEO; die Herzen, die bei einer Pressekonferenz in der polnischen Hauptstadt verteilt werden; selbst die Dekorationsblumen.

Die österreichische Bank, die den Kauf der polnischen Santander-Tochter vor einigen Wochen abgeschlossen hat, ein Sieben-Milliarden-Euro-Deal, lässt das nun alle Pol:innen wissen. Von Freitag bis Sonntag dauerte die Aktion, bei der Pressekonferenz am Montag mit rund 30 polnischen Journalist:innen wird die „Glaub an dich" - Botschaft wieder und wieder verbreitet: Stabilität, neue Chancen, dazu das Selbstbewußtsein eines der am stärksten wachsenden Länder Europas. Weil Österreich im Allgemeinen und österreichische Banken im Besonderen in Polen positiv assoziiert werden, wird alles Völkerverbindende heraus gerückt: ein Werbespot, der ein polnisch-österreichisches Pärchen und ihre Liebe zueinander zeigt, wurde vor einer Skisprung-Übertragung gezeigt. Ein Sport, der in Polen sehr beliebt und in dem Österreich sehr bekannt ist. Sogar einen im Erste-Blau gebrandeten Zug von Warschau nach Wien wird es geben, für den man ab sofort Tickets gewinnen kann, drei Nächte in Wien inklusive.

Nicht alles wird von der neuen Mutter übernommen: Weil Santander Polska eine exzellente App hatte, wird noch nicht auf George, die Digital-App der Erste Group umgestellt. Die App wurde lediglich blau gefärbt.

Insgesamt überwiegen beim großen Rebranding-Manöver, das 72 Stunden dauerte, die Gelassenheits- und Ruhebotschaften. Wichtigstes Werbemotiv - in Videos, Bannerwerbung etc. - ist das kleine Mädchen, das einen Handstand versucht - und schafft. Die „Glaub an dich" - Botschaft passt somit perfekt zu einem Land, das in der aktuellen geopolitischen Lage neue Rollen übernimmt, und das mit dem Hintergrund einer turbulenten und von der Überwindung großer Zerrissenheit geprägten Vergangenheit auch kann. Wie es CEO Michał Gajewski zum trend sagt: „Das ist nicht unser erstes Rodeo.“