Billa-Mutter Rewe steigert seinen Umsatz in Österreich nur leicht

Der deutsche Handelskonzern Rewe hat seinen Brutto-Gesamtumsatz in Österreich 2025 mit Billa, Billa Plus, Bipa, Adeg, Penny und Rewe Austria Touristik um 2,2 Prozent auf 11,36 Milliarden Euro gesteigert. Das Lebensmittelgeschäft wuchs um 1,9 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im österreichischen Lebensmittelhandel ging der Marktanteil von Rewe laut Marktforscher NielsenIQ um 0,5 Prozentpunkte auf 32,4 Prozent zurück. Mitbewerber Spar liegt bei 36,2 Prozent.

„Für uns sind Marktanteile - sofern man den aktuellen Zahlen Glauben schenken kann - kein Dogma“, hieß es von Rewe auf APA-Anfrage. Man fokussiere sich auf „die Kennzahlen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Wirtschaftlichkeit“. Es gebe „einige Hebel, die den Marktanteil rasch in Bewegung bringen“. „Wir gehen einen anderen Weg und setzen auf gesundes Wachstum“, erklärte die Billa-Mutter. Der Handelskonzern beschäftigt rund 47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich.