Hervis: Auslandsgeschäft wird verkauft

Die neuen Hervis-Eigentümer, Sven Voth und Udo Schloemer, haben das Auslandsgeschäft mit 43 Filialen an einen nicht namentlich genannten Investor verkauft. Davon entfallen 21 Standorte auf Slowenien, 18 auf Kroatien und 4 auf Deutschland. Zur „genauen Identität des Investors“ und zu finanziellen Details des Verkaufs mache man „keine Angaben“, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Der Investor übernehme mit „sofortiger Wirkung die operative Führung“ der Hervis-Töchter im Ausland und wird „nun die nächsten Schritte evaluieren“. Der Salzburger Handelskonzern Spar hatte sich nach mehr als 50 Jahren von seiner verlustbringenden Sporthandelstochter getrennt, der Verkauf wurde heuer im Jänner bekanntgegeben. Der neue Hervis-Eigentümer ist die Quantum Investment Holding GmbH mit Sitz in Wien. Jeweils 50 Prozent an der GmbH halten laut Firmenbuch der deutsche Investor und Snipes-Gründer Voth und Schloemer, Gründer des Bürocampus Factory Berlin.