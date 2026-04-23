Google baut erstes Rechenzentrum in Österreich

Am Donnerstag wurde in Kronstorf bei Linz offiziell der Spatenstich für ein Rechenzentrum des US-Konzerns Google gesetzt. Für 2027 ist die Inbetriebnahme vorgesehen, 100 neue Arbeitsplätze sollen entstehen, teilte die zuständige Geschäftsführerin Christine Antlanger-Winter mit. Baukosten nannte sie nicht, sprach aber von einer „signifikanten Investition“. Die Maximalkapazität für den Strombedarf betrage 150 Megawatt. Antlanger-Winter betonte die hohe Energieeffizienz von Google-Datenzentren. So sei es in den vergangenen fünf Jahren gelungen, die Rechenleistung bei gleicher Energie um das Sechsfache zu steigern. 2030 solle Kronstorf CO2-frei sein.

„Jetzt geht es los“, freute sich nicht nur Antlanger-Winter in der Pressekonferenz. Landeshauptmann Thomas Stelzer sprach von einem „wichtigen Signal“, das der Weltkonzern in einer schwierigen Zeit ausgesendet habe und sprach ein „herzliches Dankeschön“ ob der Konjunkturbelebung aus. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner bezeichnete den Tag als „Meilenstein für ein zukunftsfittes“ Oberösterreich. Das Datencenter sei weltweit Nummer 37, in Europa Nummer 11 und für Österreich das erste, hob er hervor.

Der Kronstorfer Bürgermeister Christian Kolarik sieht in dem neuen Zentrum auch einen „Magnet für Betriebsansiedlungen“ in der Region. So wie für Wien die Sachertorte oder für Linz die Linzer Torte gebe es nun für die Region Kronstorf eine Mehlspeise: den „Googlhupf“. Der Hargelsberger Bürgermeister Christoph Lichtenauer war erfreut, dass er für das seit Jahren geplante Projekt nun offiziell den Namen des Unternehmens aussprechen könne. Über Jahre war das Grundstück Gegenstand von Spekulationen, wurde in den Medien auch Österreich geheimnisumwittertste Baustelle genannt. Der US-Konzern äußerte sich nie offiziell zu dem Projekt.