Mavie: Uniqa-Gesundheitsdienstleister wächst durch Übernahmen

Dass sich Assekuranzen nicht mehr nur drauf konzentrieren, bei Krankheit zu zahlen, sondern im Gesund werden und bleiben engagieren, ist ein Trend aus den USA, dermittlerweile nach Europa geschwappt ist. Zu den Pionieren zählt die britische Krankenversicherung Bupa, die als Spitalsbetreiber expandiert. Ein anderes Beispiel kommt aus der Schweiz: Hier finanzieren mehrere Versicherer gemeinsam den Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform, über die ihre Kunden Zugang zu Online-Terminbuchung, Telemedizin oder Symptom-Checker erhalten. Das Uniqa-Modell sticht heraus, weil es sich auf drei Säulen stützt: Krankenversicherungen, Spitäler (Mavie Med) und innovative Gesundheitsleistungen (Mavie Next). „In Europa gibt es bisher nichts Vergleichbares“, sagt Florian Brunnader, BCG-Versicherungsexperte.

Entsprechend schwierig ist die Bewertung im aktuellen Stadium. „Mavie ist ein Geschäftsfeld, das gerade aufgebaut wird und definitiv spannend ist, aber der Wert ist für den Markt derzeit noch schwer einschätzbar“, sagt Thomas Unger, Analyst der Erste Group. Zwar informiere der Uniqa-Vorstand über das neue Thema regelmäßig, konkrete Zahlen gebe es dazu aber nicht, diese gingen im Bereich Krankenversicherung auf – bei einem jungen Geschäftsbereich nichts Ungewöhnliches.

Als Risiken sehen Experten den hohen Kapitalbedarf, das Thema Datenschutz bei Gesundheitsthemen und strategische Veränderungen auf Konzernebene. Schaut man sich in Europa um, so ist laut BCG aber noch keine Versicherung mit ihren Gesundheitsambitionen gescheitert. Was es aber gab, sind strategische Schärfungen, etwa bei der britischen Assekuranz Bupa, die teilweise das Klinikgeschäft in UK verkaufte.

Bei Mavie Next spielen sich die Anpassungen bisher auf einer anderen Ebene ab. Hier wurde etwa das selbstinitiierte Projekt Aponect, das Apotheken über eine App Click-&-Collect-Möglichkeiten für Medikamente angeboten hat, eingestellt, da andere Innovationen vielversprechender erschienen.

Mavie Telemed, der auf der Beteiligung des polnischen Telemedizin-Marktführers beruht, expandierte 2024 nach Österreich und CEE. Über MavieMe werden neuerdings auch Cortisoltests verkauft. Und Mavie Work kann nun auch Unternehmen in Zentral- und Osteuropa so­genannte Employee-Assistance-Programme bereitstellen, um Mitarbeitende im Umgang mit Stress und bei Krisen zu unterstützen.

„Wer ein junges Gesundheitsportfolio aufbaut, wettet auf die Zukunft“, sagt Brunnauer: „Aber nicht jeder Bereich muss grenzenlos wachsen oder Profit abwerfen. Manche Themen sind schlicht wichtig, um Kundinnen und Kunden zu begeistern und einzubinden.“