Geräte-Retter-Prämie: Renaissance der Reparatur

Die Geschwister Franziska und Magdalena Hall definieren Family Business auf ihre Art. In der Steindlgasse 2, gleich direkt hinter der alteingesessenen „Apotheke zum Weißen Storch“ in den Wiener Tuchlauben, haben sie ihre Werkstatt. Beziehungsweise Werkstätten, denn in einem Raum werden ­Taschen repariert und im anderen Gold geschmiedet. Zwei Schwestern, zwei Firmen, eine Adresse.

„Wir nutzen Synergieeffekte und haben im großen und ganzen dieselbe Klientel“, erzählt Franziska Hall. Sie ist Taschnerin und hat sich auf die Reparatur und Restaurierung von in die Jahre gekommenen Luxushandtaschen spezialisiert. Wenn die Hermès-Handtasche kaputt ist, der Louis-Vuitton-Shopper zerbröselt oder es die Chanel-Clutch zerklatscht, ist man bei ihr richtig. „Bis zu 50 Taschen repariere ich im Monat“, erzählt Hall, die sich nach einem Wirtschaftsstudium dazu entschlossen hatte, in Florenz das Handwerk der Taschnerei zu erlernen. „Meistens sind nur Kleinigkeiten auszubessern, plaudert Hall aus dem Nähkästchen, erzählt dann aber auch von schwer desolaten Taschen oder von Vintage-Käufen, die sie wieder salonfähig macht. Und ja, 50 Taschen im Monat sind eine ganze Menge, aber das geht, denn: „Wenn es Vergoldungen braucht oder Beschläge kaputt sind, kommt meine Schwester Maggie ins Spiel, die das schnell repariert.“ Zudem ist mit dem Nach- und Umfärben der wertvollen Ledertaschen ein neuer Geschäftszweig dazugekommen.

Vor fünf Jahren, kurz vor Corona, starteten die Schwestern. „Klingt komisch, aber es war ein Glücksfall“, sagt die Goldschmiedin. „Die Leute waren zu Hause, sie misteten aus. Franzi bekam die Taschen, ich alten Schmuck.“ Auch für sie war der Weg ins Handwerk nicht vorgezeichnet. Über ein Psychologiestudium kam sie zum Goldschmieden, ein Sommerworkshop brachte die entscheidende Wende: Die Kursleitung bescheinigte ihr herausragendes Talent.