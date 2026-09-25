„Die Entwicklung geht in Richtung Innovationsstandort“

trend: Wofür steht die Obersteiermark heute wirtschaftlich?

Jochen Werderitsch: Für eine ungewöhnlich starke Verbindung aus Industrie, Innovation und Lebensqualität. Unsere industrielle Kompetenz ist über Jahrhunderte gewachsen und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark in Richtung Hochtechnologie entwickelt. Gleichzeitig haben wir international erfolgreiche Unternehmen und Weltmarktführer in der Region. Dazu kommt ein enges Netzwerk aus Wirtschaft, Forschung und Ausbildung von der Montanuniversität Leoben über die FH Joanneum bis zu HTLs und weiteren höheren Schulen. Diese Verzahnung macht den Standort besonders.

Also weg vom Image der klassischen Industrieregion? Ganz klar in Richtung Innovationsstandort. Neue Produktionstechnologien, neue Werkstoffe, Digitalisierung und künstliche Intelligenz verändern die Industrie massiv. Unternehmen wie AT&S oder voest­alpine sind Teil internationaler Technologie- und Innovationsnetzwerke. Und das verändert auch die Außenwahrnehmung. Früher wurde die Region stärker als peripher gesehen. Heute werden mit ihr wesentlich stärker wirtschaftliche Stärke, Innovation und Lebensqualität verbunden.

Was bringen die großen Investi­tionen von AT&S und voestalpine der Region? Sie haben eine enorme Hebelwirkung. Sie sichern hochwertige Arbeitsplätze, stärken Zulieferer, Forschung und Ausbildung und führen die industrielle Basis in die Zukunft. Die Elektrolicht­bogenöfen von voestalpine in Donawitz und voestalpine Böhler Edelstahl in Kapfenberg sind dafür gute Beispiele: Diese Investitionen tragen dazu bei, die Produktion international wettbewerbsfähig zu halten und gleichzeitig die CO2-Emissionen maßgeblich zu reduzieren. AT&S wiederum ist mit dem Standort Leoben bei IC-Substraten in einem Technologiebereich führend, der bisher stark von Asien geprägt war. Solche Investitionen beeinflussen die Wahrnehmung und die Zukunftsfähigkeit des gesamten Standorts.

Ihr Slogan lautet „Spitzen-Jobs in einem Spitzen-Lebensraum“. Was ist daran mehr als Werbung? Die Kombination ist tatsächlich außergewöhnlich. Wir haben viele hoch qualifizierte und gut bezahlte Jobs, beim Einkommensniveau liegen wir im österreichischen Vergleich immer wieder im Spitzenfeld. Gleichzeitig gibt es Natur direkt vor der Haustür, kurze Wege und vergleichsweise leistbaren Wohnraum.

Trotzdem zieht es viele Junge nach Wien oder Graz. Wie hält man sie in der Region? Zunächst ist mir wichtig: Wir sind keine Abwanderungsregion. Wir haben eine herausfordernde demografische Entwicklung, die vor allem mit niedrigen Geburtenraten und dem Übergang der Babyboomer ins Pensionsalter zusammenhängt. Bei den Wanderungsbewegungen haben wir seit 2015 mit wenigen Ausnahmen positive Salden. Unsere Aufgabe ist es, jungen Menschen die guten Jobs, Wohnmöglichkeiten, Freizeitangebote und Zukunftsperspektiven zu zeigen und mit ihnen in Verbindung zu bleiben. Auch wenn jemand nach der Ausbildung nach Wien, Graz oder ins Ausland geht, soll die Obersteiermark etwa bei einer späteren Familiengründung wieder als mögliche Option im Kopf sein.