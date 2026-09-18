Mit 96: Börsentycoon Warren Buffett tritt als Chairman zurück

Warren Buffett zieht sich nach mehr als sechs Jahrzehnten endgültig aus der Führung von Berkshire Hathaway zurück. Wie das Unternehmen heute bekannt gab, legt der 96-Jährige sein Amt als Chairman mit sofortiger Wirkung nieder. Sein Sohn Howard G. Buffett übernimmt den Vorsitz. Warren Buffett wird Ehrenvorsitzender und bleibt Mitglied des Verwaltungsrats.

„Vater Zeit gewinnt immer. Er war allerdings sehr großzügig mit mir“, schrieb Buffett in einer Mitteilung an die Aktionäre. Zugleich zeigte er sich „sicherer denn je“, dass Berkshire Hathaway eine erfolgreiche Zukunft bevorstehe.

Bereits zum 1. Januar 2026 hatte Buffett den CEO-Posten an seinen langjährigen Vertrauten Greg Abel übergeben. Mit Howard Buffett übernimmt nun ein langjähriges Mitglied des Berkshire-Verwaltungsrats den Vorsitz. Die Rollen an der Konzernspitze sind damit klar getrennt: Greg Abel führt Berkshire Hathaway als CEO und verantwortet das operative Geschäft, während Howard Buffett den Vorsitz des Verwaltungsrats übernimmt.

Warren Buffett hatte Berkshire über Jahrzehnte zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt aufgebaut. Sein Rückzug als Chairman markiert das Ende einer außergewöhnlich langen Ära an der Konzernspitze.