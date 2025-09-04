Die Zukunft von Palmers wird in Farum entschieden. In dem 20 Kilometer von Kopenhagen entfernten Ort liegt die Zentrale von Change of Scandinavia, dem neuen Eigentümer des in die Pleite geschlitterten Wäscheherstellers. „Farum ist das Mödling von Wien“, sagt Janis Jung, der den CEO-Job bei Palmers im August an den Gründer und Chef von Change of Scandinavia, Claus Walther Jensen, abgegeben hat. Er selbst ist als Vorsitzender in den Aufsichtsrat von Palmers gewechselt und in der dänischen Holding in das vierköpfige Executive Board aufgerückt. Als solcher pendelt er zwischen Mödling, dem neuen Bürostandort von Palmers, und Farum.

Jungs neuer Titel: Chief Brand Officer. Auf globaler Ebene verantwortet er nun die Themen Marketing und Vertrieb und somit auch die Positionierung von Palmers. „In Österreich bleibt die Marke Palmers erhalten, während wir international unter Change Lingerie auftreten“, kündigt Jung an. Das bedeutet einen aufwendigen Rebranding-Prozess: In Deutschland und CEE – dort ist Palmers in Tschechien, der Slowakei, Kroatien sowie über Franchisepartner unter anderem in Bulgarien und Albanien präsent – wird die österreichische Traditionsmarke sukzessive durch die Marke des neuen Eigentümers ersetzt. Die sechs Change Lingerie-Standorte in Österreich werden hingegen zu Palmers-Filialen.

Change of Scandinavia, 1995 von Jensen und seiner Partnerin Gitte Breil gegründet, ist Marktführer bei Damenwäsche in Skandinavien. Zur Gruppe gehören über 300 Shops in Europa und in Kanada. Der Retail-Umsatz lag zuletzt bei rund 118 Millionen Euro, auf Grund von Restrukturierungen wurde aber ein Verlust ausgewiesen. Mit der Palmers-Übernahme kommen 116 Filialen in Österreich hinzu, davon rund die Hälfte im Franchise-System. Eine weitere Redimensionierung ist laut Jung nicht geplant. „Sofern der neue Eigentümer über ausreichend Mittel verfügt und sich nicht übernimmt, profitiert er hierzulande von einem attraktiven Standortnetz, einschließlich einiger Toplagen“, sagt Roman Schwarzenecker, Gesellschafter des niederösterreichischen Beratungsunternehmens Standort+Markt. Die eigentlichen Herausforderungen lägen eher woanders: in der Logistik, der Beschaffung, der Produktion.