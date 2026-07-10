Baukonzern Porr: Großaktionär Ortner verkauft 4 Prozent

Der börsennotierte Baukonzern Porr hat laut eigenen Angaben einen Anteilsverkauf durch seinen Großaktionär IGO Industries verzeichnet. Die Gruppe veräußere vier Prozent der Porr-Aktien, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dadurch steige der Streubesitz auf 56,6 von zuvor 52,6 Prozent. Der Anteil des aus IGO und der Strauss-Gruppe bestehenden Syndikats sinke auf 43,4 Prozent, wobei die Kontrollverhältnisse unberührt blieben.

IGO Industries steht zu 100 Prozent im Eigentum der Tiroler Industriellenfamilie Ortner. Je 47 Prozent halten Iris und Nina Ortner, den Rest ihre Eltern Klaus und Friederike Ortner.

Nach dem Verkauf sackte die Aktie des Baukonzerns zunächst um neun Prozent ab. Die Marktkapitalisierung betrug zur Mittagszeit 1,6 Milliarden Euro. Dennoch erhofft sich Porr-Chef Karl-Heinz Strauss von dem Schritt eine liquidere Aktie. Das gilt ebenso für eine höhere Attraktivität für Anleger.