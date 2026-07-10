trend Top 500: Umsatz steigt, Kaufkraft sinkt

Insgesamt hatten die Top-500-Unternehmen im vergangenen Jahr mit einigem Gegenwind zu kämpfen. Das schwache Wirtschaftswachstum bildete keineswegs die einzige Herausforderung. Wenig erfreulich entwickelte sich unter anderem die Wettbewerbssituation. Laut Eurostat zogen Österreichs Lohnkosten 2024 um neun Prozent an (nur in Bulgarien, Kroatien und Lettland gab es eine höhere Steigerung). Diesen Kostensprung mussten die Unternehmen im Folgejahr in ihren Kalkulationen unterbringen, was angesichts der Konkurrenz auf dem Weltmarkt nur zum Teil möglich war.

Wenig Dynamik zeigt sich in der Zusammensetzung des Rankings. Neu unter den Top Ten ist der Metallverarbeiter Benteler mit Headquarter in Salzburg, der jüngst mit dem Erwerb der Deutsche-Bahn-Tochter Ioki den Sprung in den Bereich autonomes Fahren wagte.

Nur rund zwei Dutzend Newcomer, die im Ranking 2024 noch nicht vertreten waren, schafften auf Anhieb den Sprung in die obersten 300, und unter den top 100 gab es überhaupt nur zwei neue Namen. Der erste ist auf Platz 46 zu finden: Die Unternehmensgruppe Dr. Cornelius Grupp, die allerdings schon bisher indirekt durch die über die Eigentümerschaft verbundene CAG-Holding vertreten war. Etwas weiter hinten, auf Rang 53, folgt die aus den Jenbacher Werken hervorgegangene Innio Holding. Das Tiroler Unternehmen wurde vor einigen Jahren vom US-Konzern GE übernommen und später an den amerikanischen PrivateEquity-Fonds Advent weiterverkauft. Dieser formte aus dem Gasmotorenhersteller eine Gruppe, die mittlerweile einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro und ein Ebit von 300 Millionen erzielt. Erst kürzlich brachte Advent einen Teil des Grundkapitals an die Börse. Die Gruppe ist seither mit rund 24,5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung bewertet.

Ein Blick hinter die nüchternen Umsatzzahlen offenbart ein typisches Merkmal der österreichischen Wirtschaft: nämlich den allgegenwärtigen Einfluss der öffentlichen Hand. An rund einem Viertel der Top-20-Unternehmen sind Staat oder Bundesländer beteiligt bzw. befinden sie sich gänzlich im Besitz der öffentlichen Hand. Bei den 100 größten Unternehmen liegt dieser Anteil immer noch über einem Fünftel.



Hier finden Sie das digitale Nachschlagewerk der 500 größten Unternehmen Österreichs 2026.



Dieser Artikel ist in der trend.EDITION vom 26. Juni 2026 erschienen.