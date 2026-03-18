B&C-Übernahmeangebot für Semperit

Die Aktie des Gummi- und Kautschukkonzern Semperit ist am Mittwoch im Frühhandel an der Wiener Börse um fast 24 Prozent auf 14,82 Euro hochgesprungen. Ausgelöst wurde das satte Kursplus wohl durch ein freiwilliges Übernahmeangebot des Mehrheitsaktionärs B&C Holding Österreich.

Dieser möchte sämtliche ausstehende Aktien der Semperit, die rund 41,52 Prozent des Grundkapitals der Semperit entsprechen, erwerben. Der Angebotspreis beträgt 15,00 Euro je Aktie in bar. Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle. Die B&C-Gruppe hält derzeit rund 58,48 Prozent des Grundkapitals der Semperit.