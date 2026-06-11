UR-120 Blue Planet: Welt-Launch in Wien

Zeitmesser, die aussehen, als wären sie Prototypen für ein neues Uhrengenre in der Zukunft – Uhren, die Experimentierfreude ausstrahlen und die Grenzen des Machbaren verschieben, aber auch Modelle, deren Charakter durch die ikonischen Merkmale ihrer Historie geprägt ist… All das bildet die „First Class“ der Branche. Doch um derartige Raritäten zu live zu erleben, müssen Uhrenliebhaber normalerweise direkt zu den Produktionsstätten reisen – nach Genf, ins Juragebirge oder auch nach Glashütte… Dass sich Uhren dieser Kategorie im Rahmen einer feinen, kuratierten Ausstellung an einem Ort zusammenfinden, kommt höchst selten vor. Juwelier Bucherer macht genau das möglich – aktuell in Form der „Masterworks Days“ in Wien im Palais Todesco.

Und ebendort wird heute die „UR-120 Blue Planet“ vorgestellt. Ihre Bauweise basiert auf einer zweiteiligen, ineinandergreifenden Gehäusekonstruktion, einem Konstruktionsprinzip, das URWERK-Mitbegründer und künstlerischem Leiter Martin Frei besonders am Herzen liegt: „Dieser Ansatz mit einem zweiteiligen Gehäuse – einer Basis und einer oberen Schale, die präzise ineinanderpassen – hat mich schon immer fasziniert. Übrigens ein Markenzeichen von Gerald Gentas Arbeit. Technisch gesehen ist das bemerkenswert… die Idee eines Panzers, der das Innenleben schützt. Die Naht verschwindet, die Verbindung wird unsichtbar.“

Das Blau des Keramikgehäuses, Ton in Ton, nicht nur mit dem Band, sondern auch mit Komponenten des Zifferblatts, wirkt magisch. Die gelenkigen Bandanstöße – ein weiteres typisches Merkmal im Urwerk-Design – verlängern das Gehäuse nahtlos und fließend, während eine im Bandanstoß bei 6 Uhr verborgene Feder die Passform am Handgelenk feinjustiert. Nichts ist zufällig. Nichts ist nur kosmetischer Natur. Jedes Detail dient der Struktur, der Ergonomie und der Funktionalität der Uhr.

Im Herzen der UR-120 Blue Planet schlägt das Kaliber UR-20.01, ein Uhrwerk, das die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes in Szene zu setzt. Drei Stundensatelliten umkreisen ein zentrales Karussell. Jeder bewegt sich der Reihe nach entlang der Minutenskala, bevor er die Bühne wieder verlässt, um sich auf seinen nächsten Auftritt vorzubereiten. Dabei überrascht das Modul den Betrachter mit einer legendären Geste – dem Vulkan-Gruß. Sobald nämlich einer der drei Satelliten die linke Seite des Gehäuses erreicht, öffnet er sich. Seine beiden rechteckigen Arme spreizen sich und bilden ein V. Eine Geste, die Generationen von Science-Fiction-Fans vertraut ist, wird hier in eine uhrmacherische Komplikation verwandelt.