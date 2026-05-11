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Frühlingserwachen: Die neuen Trendfarben bei Luxusuhren

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Uhren & Schmuck
Aktualisiert
Lesezeit
5 min
man sieht den Arm einer Person, die eine Uhr trägt. Sie trägt eine weiße Hose und einen gelben Pullover.
 © FOTOS: BEIGESTELLT (3), JOELLE NEUENSCHWANDER, DIODE SA - DENIS HAYOUN, SHUTTERSTOCK

©FOTOS: BEIGESTELLT (3), JOELLE NEUENSCHWANDER, DIODE SA - DENIS HAYOUN, SHUTTERSTOCK
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Frische Styles, kreative Details und edle Farben steigern die Vorfreude auf wärmere, von Daunenjacken befreite Tage, die auch unsere Handgelenksaccessoires wieder sichtbar machen.

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Salbei, Lemon, Ingwer, Minze, Ice. Das klingt erfrischend, dennoch handelt es sich weder um ein Smoothie- noch um ein Cock­tail-Rezept, sondern um einen Auszug aus der kreativen Farbpa­lette, die 2026 die Welt feiner Zeitmesser bereichern wird.

Nun ist auch der langersehnte Frühling endlich da und befeuert die Lancierung ­farbenfroher Designs. Über die Wirkung von Sonnenschein und blauem Himmel auf unsere Stimmung muss man nicht lange philosophieren. Man durchlebt diese Aufbruchstimmung selbst jedes Jahr aufs Neue. Sobald Daunenmäntel, Hauben und Handschuhe eingemottet sind, erhalten auch unsere Handgelenke wieder mehr Aufmerksamkeit. Armschmuck und Armbanduhren kehren auf die Bühne der modischen Selbstinszenierung zurück und wollen auch gesehen werden. Bleibt nur noch die Frage zu klären, was gerade angesagt ist. Die Antwort lautet: alles außer Fadesse! Die farbliche wie stilistische Abstimmung sollte im Sinne des Gesamteindrucks dabei nicht außer Acht gelassen werden. Das heißt: Erlaubt ist, was gefällt und auch gut passt – zum Träger, zur Trägerin, zum Outfit und zum Anlass. Nur weil man sich für mehr Farbe entscheidet, muss man nicht gleich alle Konventionen über Bord werfen.

Wenn Farben Markensprache werden

Nach den farbintensiven Uhrentrends der letzten Jahre – die Schwerpunkte reichten von Dunkelblau und Tannengrün über Rot und Orange bis Hellblau und Türkis – trat die Uhrenindustrie bereits 2025 in eine Phase der individuellen Nuancierung ein: Die Designabteilungen der Marken versuchten, innerhalb der modisch angesagten Farbpalette (manchmal auch unabhängig davon) ihre eigenen Farbtöne zu finden und diese auch möglichst exklusiv zu benennen.

Kleine Farbtupfer, große Wirkung

Wer nicht alles auf eine bestimmte Farbe setzen möchte, dem bieten sich Uhren mit kleinen Akzenten in Form von Zifferblattdetails, Indizes und Zeigern oder mit Elementen an Krone oder Drückern an. Wer Farben liebt, aber derer nicht nur eine, kann mithilfe austauschbarer Armbänder den Look der Uhr immer wieder verändern und den persönlichen Anforderungen anpassen.

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