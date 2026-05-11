Frühlingserwachen: Die neuen Trendfarben bei Luxusuhren

Salbei, Lemon, Ingwer, Minze, Ice. Das klingt erfrischend, dennoch handelt es sich weder um ein Smoothie- noch um ein Cock­tail-Rezept, sondern um einen Auszug aus der kreativen Farbpa­lette, die 2026 die Welt feiner Zeitmesser bereichern wird.

Nun ist auch der langersehnte Frühling endlich da und befeuert die Lancierung ­farbenfroher Designs. Über die Wirkung von Sonnenschein und blauem Himmel auf unsere Stimmung muss man nicht lange philosophieren. Man durchlebt diese Aufbruchstimmung selbst jedes Jahr aufs Neue. Sobald Daunenmäntel, Hauben und Handschuhe eingemottet sind, erhalten auch unsere Handgelenke wieder mehr Aufmerksamkeit. Armschmuck und Armbanduhren kehren auf die Bühne der modischen Selbstinszenierung zurück und wollen auch gesehen werden. Bleibt nur noch die Frage zu klären, was gerade angesagt ist. Die Antwort lautet: alles außer Fadesse! Die farbliche wie stilistische Abstimmung sollte im Sinne des Gesamteindrucks dabei nicht außer Acht gelassen werden. Das heißt: Erlaubt ist, was gefällt und auch gut passt – zum Träger, zur Trägerin, zum Outfit und zum Anlass. Nur weil man sich für mehr Farbe entscheidet, muss man nicht gleich alle Konventionen über Bord werfen.