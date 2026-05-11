Frühlingserwachen: Die neuen Trendfarben bei Luxusuhren

Frische Styles, kreative Details und edle Farben steigern die Vorfreude auf wärmere, von Daunenjacken befreite Tage, die auch unsere Handgelenksaccessoires wieder sichtbar machen.
Salbei, Lemon, Ingwer, Minze, Ice. Das klingt erfrischend, dennoch handelt es sich weder um ein Smoothie- noch um ein Cocktail-Rezept, sondern um einen Auszug aus der kreativen Farbpalette, die 2026 die Welt feiner Zeitmesser bereichern wird.
Nun ist auch der langersehnte Frühling endlich da und befeuert die Lancierung farbenfroher Designs. Über die Wirkung von Sonnenschein und blauem Himmel auf unsere Stimmung muss man nicht lange philosophieren. Man durchlebt diese Aufbruchstimmung selbst jedes Jahr aufs Neue. Sobald Daunenmäntel, Hauben und Handschuhe eingemottet sind, erhalten auch unsere Handgelenke wieder mehr Aufmerksamkeit. Armschmuck und Armbanduhren kehren auf die Bühne der modischen Selbstinszenierung zurück und wollen auch gesehen werden. Bleibt nur noch die Frage zu klären, was gerade angesagt ist. Die Antwort lautet: alles außer Fadesse! Die farbliche wie stilistische Abstimmung sollte im Sinne des Gesamteindrucks dabei nicht außer Acht gelassen werden. Das heißt: Erlaubt ist, was gefällt und auch gut passt – zum Träger, zur Trägerin, zum Outfit und zum Anlass. Nur weil man sich für mehr Farbe entscheidet, muss man nicht gleich alle Konventionen über Bord werfen.
Wenn Farben Markensprache werden
Nach den farbintensiven Uhrentrends der letzten Jahre – die Schwerpunkte reichten von Dunkelblau und Tannengrün über Rot und Orange bis Hellblau und Türkis – trat die Uhrenindustrie bereits 2025 in eine Phase der individuellen Nuancierung ein: Die Designabteilungen der Marken versuchten, innerhalb der modisch angesagten Farbpalette (manchmal auch unabhängig davon) ihre eigenen Farbtöne zu finden und diese auch möglichst exklusiv zu benennen.
Kleine Farbtupfer, große Wirkung
Wer nicht alles auf eine bestimmte Farbe setzen möchte, dem bieten sich Uhren mit kleinen Akzenten in Form von Zifferblattdetails, Indizes und Zeigern oder mit Elementen an Krone oder Drückern an. Wer Farben liebt, aber derer nicht nur eine, kann mithilfe austauschbarer Armbänder den Look der Uhr immer wieder verändern und den persönlichen Anforderungen anpassen.
Über die Autoren
Ines B. Kasparek
Die gebürtige Klagenfurterin ist seit mittlerweile 27 Jahren in der Uhren- & Schmuckszene tätig – seit 2001 als selbständige, unabhängige Fachjournalistin. Das Uhren Ressort des trend betreut sie seit 2009. Kasparek war Mitbegründerin des legendären „trend Chrono Awards“ und fungiert nach wie vor regelmäßig als Jurorin bei nationalen und internationalen Uhrenwahlen.