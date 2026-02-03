Wasserdichte Uhren: Evolution mit Tiefgang

Wasserwelt ist eng mit der Uhrenindustrie verbunden, boten doch zuverlässige mechanische Instrumente jahrzehntelang die einzige zeitliche Referenz während eines Tauchgangs. Die komplexen Tabellen zur Planung von Tauchgängen und zur Ermittlung der Dekompressionszeiten funktionieren nur in Kombination mit zuverlässigen Zeitmessern. Auch später, als bereits elektronische Instrumente zur Verfügung standen, blieb es durchaus üblich, dass jeder Taucher zur Sicherheit eine mechanische Uhr mit sich führt.

Je weiter man in die Tiefen der Ozeane vordrang, desto relevanter wurde nicht nur die Wasserdichtheit der Armbanduhren, sondern auch deren Ablesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Betrachtet man die Timeline, in der hier nur ein paar wenige Meilensteine der „Seamaster“-Geschichte Platz finden, erkennt man deutlich, auf welchen Elementen in verschiedenen Epochen der Fokus lag und wie sich das Design aufgrund funktioneller Anforderungen veränderte.