Besondere Uhren: Drei exklusive Neuheiten im Überblick

Ab der Präsentation einer Neuheit noch Monate- oder gar jahrelang auf diesen Zeitmesser zu warten, gehört für Liebhaber und Sammler einfach dazu. Da das Warten aber nicht jedermanns Sache ist, entscheiden sich immer mehr Uhrenhersteller dazu, ihre Novitäten erst dann vorzustellen, wenn deren Auslieferung auch in absehbarer Zeit möglich ist.

Es zahlt sich jedenfalls aus, dem Uhrenfachhändler Ihres Vertrauens regelmäßig einen Besuch abzustatten, denn bei solchen Gelegenheiten erfährt man unter anderem, welche besonderen Schätze in Kürze nach Österreich kommen. Bucherer bedient die anspruchsvolle Klientel sogar mit hauseigenen Spezialitäten, die in Kooperation mit verschiedenen Partnern entstehen. Das neueste „Bucherer Exclusives“-Modell stammt aus den für extravagante Kreationen bekannten Ateliers von H. Moser & Cie, die sich diesmal von der pulsierenden, kontrastreichen Metropole Miami inspirieren ließen.