Welche Farbe die Uhrenszene 2026 prägt

Nach vier Tagen auf der prestigeträchtigsten Uhrenmesse des Jahres – beim Gedanken an die „Watches & Wonders“ in Genf geht jedem Uhrenfan das Herz auf – bieten sich der schreibenden Zunft zahlreiche Themen, um all jene Liebhaber feiner Uhrmacherei, die nicht das Privileg hatten, die neuen Zeitmesser live zu begutachten, möglichst detailliert zu informieren, was in den kommenden Monaten an tickenden Handgelenksaccessoires auf den Markt kommen wird. Einige der Neuheiten wurden bereits lanciert, auf andere muss man noch ein paar Wochen oder Monate warten. Generell spürt man seitens der Uhrenindustrie das Bestreben, einen Großteil der vorgestellten Neuheiten möglichst zeitnah verfügbar zu machen, ausgenommen große Komplikationen, besondere Limitierungen und Modelle mit Komponenten, die in aufwendiger Handwerkskunst gefertigt werden (Miniaturmalerei, Emaille etc.).

Diesmal präsentieren wir Trend Nummer eins: „Blau“ in bekannten und völlig neuen Facetten. Man müsste der Headline korrekterweise hinzufügen „Teil eins von drei“, so viele verschiede Blautöne wurden im Rahmen der „Watches & Wonders“ 2026 vorgestellt. Das Erstaunliche daran: Blau erlebte erst vor wenigen Jahren einen enormen Boom und wurde quasi zum „neuen Schwarz“ der Uhrenindustrie. Wer dachte, der Trend sei vorbei, wurde in Genf eines Besseren belehrt. Offenbar bewog der Verkaufserfolg die Hersteller, dieser Farbfamilie umso mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Das Resultat ist nicht nur eine breite Palette individualisierter Blaunuancen, sondern da und dort auch eine kreative Namensgebung von Bleu Zanzibar (Hermès) über Denim (Patek Philippe) und Astral Blue (Roger Dubuis) bis Preußisch Blau (Chopard). Einige dieser Farbtöne werden im Laufe der nächsten Wochen in unseren Uhren-Reportagen zu sehen sein.