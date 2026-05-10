Klanguhren: Meisterwerke der Uhrmacherkunst

Wenn eine Armbanduhr zusätzlich zur visuellen Zeitanzeige auch noch wohlklingende Töne von sich gibt, gehört das im wahrsten Sinne des Wortes zu den faszinierendsten Spielformen der Uhrmacherkunst. Doch woher kommen derartig komplexe Mechanismen eigentlich?

Nachdem die erste Turmuhr mit Stundenschlag in Florenz 1336 dokumentiert und die erste Taschenuhr mit Viertelstundenrepetition Ende des 17. Jahrhunderts von Daniel Quare in England gebaut worden war, wo auch dem Uhrmachermeister Thomas Mudge gut ein halbes Jahrhundert später die technische Meisterleistung einer Minutenrepetition gelungen war, war es einmal mehr Abraham Louis Breguet, der 1783 das bis dahin verwendete Glöckchen durch eine Tonfeder ersetzte, die um das Uhrwerk herum gewunden wurde. Ihm ist also das optimierte Klangerlebnis zu verdanken und die deutlich reduzierte Bauhöhe – zwei entscheidende Faktoren, die die nächste Ära einläuteten. Die erste Armbanduhr mit Schlagwerk anno 1892 ging dann auf das Konto von Audemars Piguet.

Wie viele andere Komplikationen der Uhrmacherkunst, die uns heute vielleicht wie nutzlose Spielereien erscheinen, war das Schlagwerk zur Zeit seiner Erfindung durchaus von Nutzen. Schließlich gab es noch keinen Strom und schon gar keine Leuchtmasse. Zum Ablesen der Uhrzeit im Dunkeln musste erst umständlich eine Kerze oder Öllampe entzündet werden. Eine mittels leicht ertastbaren Hebels auslösbare akustische Zeitanzeige erwies sich da als wahrer Luxus.

Seit der technische Fortschritt Repetitionsuhren von ihrer Pflicht entbunden hat, gelten sie als Kür der namhaftesten Manufakturen – ihre Faszination haben sie jedenfalls nicht verloren, ganz im Gegenteil. Alljährlich werden neue Varianten vorgestellt, die sich gegenseitig übertrumpfen sollen. Während die einen mit neuen Gehäusematerialien experimentieren, um die Resonanz zu verbessern, versuchen andere, ohne Klangqualitätsverlust die Dimensionen der Werke zu reduzieren oder das Schlagwerk mit weiteren Komplikationen zu kombinieren. Als herausragendes Beispiel wäre hier die kürzlich vorgestellte „Grande Sonnerie“ zu nennen, die nicht nur das Thema Repetition auf ein völlig neues Niveau hebt, sondern es auch noch mit zwei weiteren großen Komplikationen in einer Uhr vereint.