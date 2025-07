Auszeit-Begleiter: Uhren für die Urlaubszeit

Die Superocean Heritage B31 Automatic 40 „Kelly Slater Limited Edition“ ist eine Hommage an die Surflegende – mit Gravur „One of 500“ und hawaiianischem Blattmotiv am Zifferblatt. Edelstahlgehäuse (ø 40 Millimeter), bis 200 Meter wasserdicht, blaues Kautschuk-Mesh-Armband. 6.450 Euro.