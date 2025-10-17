Vom Himmel inspiriert, von Abenteuerlust geleitet

Legende der Lüfte

Der Brückenschlag von der eigenen Historie in die Gegenwart ist in der Uhrenindustrie allgegenwärtig. Vor allem für Manufakturen, deren Geschichte weit über zwei Jahrhunderte zurückreicht, genügt als Inspirationsquelle zweifellos das eigene Archiv, von dem sich die Produktdesigner immer wieder inspirieren lassen. Zum 250-jährigen Jubiläum der Maison erscheint mit der Type XX Referenz 2075 eine neue Interpretation der Uhren-Ikone. Als historische Vorlage diente ein ziviles Modell aus Gold, das im Jahr 1955 gefertigt worden war. Den Archiven zufolge war dieses Modell mit der Referenz 1780 ursprünglich mit einem silbernen Zifferblatt versehen, welches später durch ein schwarzes Zifferblatt ersetzt wurde. Warum also entscheiden, wenn man beides realisieren kann? So beschloss die Produktentwicklung bei Breguet, gleich beide Versionen neu aufzulegen – eine Variante mit einem Zifferblatt aus schwarzem Aluminium sowie eine auf 250 Stück limitierte Edition mit einem Zifferblatt aus massivem Silber.

Courage und Pioniergeist

Diese neuen Chronographen mit Flyback-Funktion sind eine dreifache Hommage an die ebenso genialen wie mutigen Pioniere, die Zeit und Raum erkundet haben: Uhrmacher Abraham-Louis Breguet, Gründer der gleichnamigen Manufaktur, sein Ururenkel Louis Breguet, ein Flugzeugkonstrukteur, sowie das Fliegerduo Dieudonné Costes und Maurice Bellonte. Auf die beharrlichen Fragen der Presse nach der Möglichkeit eines „Rückflugs“ von Paris nach New York, nachdem der Amerikaner Charles Lindbergh 1927 die entgegengesetzte Route bewältigt hatte, begnügten sich sowohl Louis Breguet als auch das Fliegerduo Dieudonné Costes und Maurice Bellonte mit einem Fragezeichen als Antwort. Weiß aufgemalt prangte das Satzzeichen großflächig an der Flanke der eigens für diesen Zweck umgebauten „Breguet 19 Super Bidon Point d’Interrogation“, mit der die beiden Franzosen 1930 die beiden Metropolen ohne Zwischenstopp auf dem Luftweg verbanden. Sie vollbrachten diese Meisterleistung am 1. und 2. September 1930 in etwas mehr als 37 Stunden.