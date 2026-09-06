Eine Ikone wird fünfzig

Entworfen hatte beide Ikonen der 1970er ein und derselbe Mann – der wahrscheinlich berühmteste Uhrendesigner des 20. Jahrhunderts, der sich auf diesem Weg, mit der Einführung des neuen Genres „Luxussportuhr“, unsterblich machte: Gérald Genta. Die Kraft seiner Entwürfe lag stets in der Ausgewogenheit – scheinbare Leichtigkeit und klare Linienführung, gepaart mit prägnanten Details, wie beispielsweise dem Zifferblatt mit horizontaler Reliefprägung, womit Genta den Charakter und den sportlichen Look der „Nautilus“ verstärkte. Auch beim Gehäuse wurde jede noch so kleine Fläche bearbeitet. Eine raffinierte Oberflächen-Finissierung betonte die Originalität der Linienführung. So sorgte ein Wechselspiel von polierten und satinierten Flächen für wirkungsvolle Effekte.