Mokka, Kakao & Crema

Die Farbgruppe Braun wartet mit einer ganzen Reihe köstlicher Assoziationen auf, also fällt den Modeschöpfern die Namensgebung ihrer individuellen Farbtöne nicht schwer: von Mokka und Kakao über Nougat und Karamell bis hin zu Haselnuss und Zimt. Wem das alles zu dunkel ist, der findet in Cappuccino, Mandel und Vanille hellere, nicht minder herbsttaugliche Alternativen. An welchen Farbnuancen man Geschmack findet, ist vor allem eine Frage des Hauttyps. Zu warmen Hauttönen passen goldstichige Nuancen, zu kühlen, blassen Hauttönen harmonieren graubasierte Brauntöne wie Taupe oder dunkle wie Bitterschokolade und Espresso.