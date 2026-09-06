Mokka, Kakao & Crema

Ein Jahreszeitenwechsel weckt stets die Lust, sich neu zu stylen. Da kommen warme Braun- und weiche Beigetöne gerade recht.
Tagsüber ist es noch spätsommerlich warm. Sobald die Sonne untergeht, kündigt sich aber dezent die kommende Jahreszeit an. Wie die Natur wechseln auch wir sukzessive unsere Farben. In diesem Herbst zählen Naturtöne zu den Protagonisten. Keine harten Kontraste, sondern harmonische Ton-in-Ton-Stylings sind angesagt – bei legeren Outfits gerne im Layering-Stil. Ergo sollten auch die Accessoires nicht aus der Reihe tanzen, sondern im gleichen Farbschema auftreten.
Schoko oder Kaffee?
Die Farbgruppe Braun wartet mit einer ganzen Reihe köstlicher Assoziationen auf, also fällt den Modeschöpfern die Namensgebung ihrer individuellen Farbtöne nicht schwer: von Mokka und Kakao über Nougat und Karamell bis hin zu Haselnuss und Zimt. Wem das alles zu dunkel ist, der findet in Cappuccino, Mandel und Vanille hellere, nicht minder herbsttaugliche Alternativen. An welchen Farbnuancen man Geschmack findet, ist vor allem eine Frage des Hauttyps. Zu warmen Hauttönen passen goldstichige Nuancen, zu kühlen, blassen Hauttönen harmonieren graubasierte Brauntöne wie Taupe oder dunkle wie Bitterschokolade und Espresso.
Monochrom ist Trend.
Der Kopf-bis-Fuß-in-einer-Farbe-Look ist doch noch zu herbstlich? Dann stimmen wir uns am besten mit Accessoires auf die kühlere Jahreszeit ein: Braune Loafer lösen goldene Flipflops ab, cognacfarbene Nubuk-Taschen ersetzen weiße Cross Bags und die sommerliche Urlaubsuhr macht Platz für die alltagstaugliche „Business Watch“ – vorzugsweise im favorisierten Braunton, denn Schwarz ist mittlerweile eher zum Abend-Thema avanciert.
Während ursprünglich braune Lederarmbänder grundsätzlich zu weißen oder silbernen Zifferblättern getragen wurden und damit eher langweilig wirkten, erfahren sie durch die optimierte Abstimmung mit gleichfarbigen Zifferblättern oder durch Designs mit edlen Kontrasten in der Uhrenmode 2026 ein spannendes Revival. Wer sich dennoch nicht mit braunen Armbanduhren anfreunden kann, wählt alternativ ein Bicolor-Modell mit hellem Zifferblatt. Das passt nicht nur perfekt zu jedem Braunton, sondern sowieso fast immer und überall.
Über die Autoren
Ines B. Kasparek
Die gebürtige Klagenfurterin ist seit mittlerweile 27 Jahren in der Uhren- & Schmuckszene tätig – seit 2001 als selbständige, unabhängige Fachjournalistin. Das Uhren Ressort des trend betreut sie seit 2009. Kasparek war Mitbegründerin des legendären „trend Chrono Awards“ und fungiert nach wie vor regelmäßig als Jurorin bei nationalen und internationalen Uhrenwahlen.