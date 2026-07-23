225 Jahre Tourbillon: Eine Erfindung, die Geschichte schrieb

Im Mittelpunkt der Jubiläumskollektion steht die Classique Tourbillon 7357. Sie tritt die Nachfolge einer Uhr an, die selbst längst Geschichte geschrieben hat: der Referenz 3350. Bei ihrer Vorstellung im Jahr 1989 war sie die erste Tourbillon-Armbanduhr der zeitgenössischen Manufaktur Breguet, sie gilt bis heute als Meilenstein der modernen Haute Horlogerie. Ihr Kaliber 558 trug wesentlich dazu bei, das Tourbillon wieder in den Mittelpunkt der mechanischen Uhrmacherei zu rücken.

Die neue 7357 übernimmt dieses Erbe. Sie basiert auf dem neu entwickelten Handaufzugskaliber 187B, einer Weiterentwicklung des legendären Kalibers 558. Angeboten wird das Modell wahlweise in Platin oder Breguet-Gold und trägt die Breguet-Punze als Zertifikat für höchste uhrmacherische Qualität.

„Alles an dieser Kreation ist untrennbar mit der großen Geschichte des Tourbillons verbunden“, sagt Gregory Kissling, CEO von Montres Breguet. „Vor fast 40 Jahren hat sich die Manufaktur dazu entschlossen, diese Komplikation wieder in den Vordergrund zu rücken – eine mutige, eine wichtige Entscheidung, deren enorme Auswirkungen heute in der gesamten Branche spürbar sind.“