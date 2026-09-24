Capsule Car

In den Farben Safran und Kobaltblau gehalten und mit einem eigens entworfenen Dachgepäckträger für Koffer, Surfbrett oder Ski ausgestattet, könnte dieser Porsche 911 die „Kunst des Reisens“ nicht besser verkörpern. Die Expertisen von Singer und Louis Vuitton verschmelzen zu einem automobilen Luxusobjekt, in dem sich unzählige, liebevoll gestal-tete Details entdecken lassen (Preis auf Anfrage).

Sogar die Farbgebung des 911er greift ikonische Elemente der Louis-Vuitton-Geschichte auf: Safran, seit über 150 Jahren in den Archiven des Hauses verankert, trifft auf Kobaltblau und leuchtend gelbe Akzente. Im Interieur setzt sich die Handschrift von Louis Vuitton mit VVT-inspiriertem Leder*), Monogramm-Blüten und dem charakteristischen Malletage-Motiv fort. Bis ins kleinste Detail wurde das Fahrzeug mit Komponenten aus -edlen, natürlichen Materialien, gefertigt in traditioneller Handarbeit, veredelt.