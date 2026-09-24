Capsule Car

Roadtrip mit Stil: Louis Vuitton und Singer erschaffen gemeinsam ultimativen Luxus auf vier Rädern.
Seit 1854 steht der Name Louis Vuitton für unverwechselbaren Stil, kompromisslosen Luxus und unbändige Innovationskraft. Ausgehend von widerstandsfähigen, bis ins Detail ausgeklügelten Reisekoffern haben sich das Produktportfolio und damit auch die handwerkliche Expertise der Louis-Vuitton-Ateliers stetig erweitert. Dennoch dreht sich vieles nach wie vor um die ursprüngliche Philosophie – um die „Kunst des Reisens“. So kann das Savoir-faire verschiedener Produktbereiche zusammenfließen, wie das jüngst gemeinsam mit Singer – dem kalifornischen Spezialisten für personalisierte Restaurierungen klassischer Porsche 911 – realisierte außergewöhnliche Projekt zeigt.
Vom Zeitmesser zum Gesamtkunstwerk.
Am Anfang stand eigentlich nur eine Anfrage bezüglich einer Armaturenuhr für einen von Singer neu interpretierten Porsche 911. Die Borduhr sollte von La Fabrique du Temps Louis Vuitton in der Schweiz entworfen und gefertigt werden. Inspiriert von der ikonischen „Tambour“ entstand ein mobiler mechanischer Zeitmesser, der sich einfach ausbauen und in eine Tischuhr verwandeln lässt.
Gesagt, getan, doch bald wurde klar, dass die Zusammenarbeit weit über diesen einzelnen Zeitmesser hinausgehen sollte. Über ein Jahr hinweg wurde die gesamte Instrumentierung neu gestaltet – von Tachometer bis Drehzahlmesser, durchgehend mit charakteristischen grafischen Codes der „Tambour“-Linie.
Porsche 911 Reimagined by Singer.
In den Farben Safran und Kobaltblau gehalten und mit einem eigens entworfenen Dachgepäckträger für Koffer, Surfbrett oder Ski ausgestattet, könnte dieser Porsche 911 die „Kunst des Reisens“ nicht besser verkörpern. Die Expertisen von Singer und Louis Vuitton verschmelzen zu einem automobilen Luxusobjekt, in dem sich unzählige, liebevoll gestal-tete Details entdecken lassen (Preis auf Anfrage).
Sogar die Farbgebung des 911er greift ikonische Elemente der Louis-Vuitton-Geschichte auf: Safran, seit über 150 Jahren in den Archiven des Hauses verankert, trifft auf Kobaltblau und leuchtend gelbe Akzente. Im Interieur setzt sich die Handschrift von Louis Vuitton mit VVT-inspiriertem Leder*), Monogramm-Blüten und dem charakteristischen Malletage-Motiv fort. Bis ins kleinste Detail wurde das Fahrzeug mit Komponenten aus -edlen, natürlichen Materialien, gefertigt in traditioneller Handarbeit, veredelt.
*) VVT-inspiriertes Leder ist in Farbe, Textur und Beschaffenheit an das traditionelle VVT-Leder (Veau Végétal Tanné) von Louis Vuitton angelehnt.
Stilvolle Extras für den Fahrer.
Passend zum Automobil wurde eine komplette Ausstattung entworfen. Zum 911er in Safran/Kobaltblau gibt es ein Racing Jacket aus Leder, gerade geschnittene Jeans aus schwerem Baumwoll-Seiden-Denim, die Schuhmodelle „LV Rally“ und „LV Remix Derby“, perforierte Handschuhe, einen Jet-Helm aus Carbon und Glasfaser sowie maßgefertigtes Gepäck – darunter den traditionsreichen Koffer „Bisten“, die Reisetasche „Keepall“ und zwei maß-gefertigte Taschen, die perfekt an den -vorderen Kofferraum angepasst sind.
Über die Autoren
Ines B. Kasparek
Die gebürtige Klagenfurterin ist seit mittlerweile 27 Jahren in der Uhren- & Schmuckszene tätig – seit 2001 als selbständige, unabhängige Fachjournalistin. Das Uhren Ressort des trend betreut sie seit 2009. Kasparek war Mitbegründerin des legendären „trend Chrono Awards“ und fungiert nach wie vor regelmäßig als Jurorin bei nationalen und internationalen Uhrenwahlen.