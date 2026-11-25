Investitionen sind die Basis für Wachstum, Innovation und die Jobs von morgen. Doch hohe Kosten, schwache Nachfrage und wirtschaftliche Unsicherheit bremsen derzeit die Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen.
Investitionen sichern rund 550.000 Arbeitsplätze und generieren jährlich rund 72 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Die Zahlen zeigen, dass es Handlungsbedarf gibt: Zwischen 2022 und 2026 sind die Bruttoanlageinvestitionen in Österreich real um rund 2,4 Mrd. Euro zurückgegangen, das entspricht 1,9 %.
Vor allem kleine und mittlere Unternehmen investieren weiterhin zurückhaltend, zeigt das WKÖ-Wirtschaftsbarometer. Für viele Betriebe steht der notwendige Ersatz bestehender Anlagen im Vordergrund. Zugleich plant aber bereits rund ein Drittel der Unternehmen wieder Neuinvestitionen – der höchste Wert seit Winter 2023. Investiert wird vor allem in Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit.
Rund ein Viertel der Unternehmen plant hingegen in den kommenden zwölf Monaten überhaupt keine Investitionen. Hauptgründe sind wirtschaftliche Unsicherheit sowie schwache Absatzperspektiven. Bleiben Investitionen aus, gefährdet das Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. Gerade für Digitalisierung und Dekarbonisierung braucht es jedoch zusätzliche Zukunftsinvestitionen.
Investitionen gezielt ankurbeln
Bei den Bruttoanlageinvestitionen stammen mehr als 8 von 10 Euro aus dem privaten Sektor. Wer Wachstum stärken will, muss daher die Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern. Wie konkret? Betriebe brauchen Verlässlichkeit, Planungssicherheit, weniger Bürokratie sowie wettbewerbsfähige Arbeits- und Energiekosten. Die vor kurzem von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Sanierungsoffensive setzt einen wichtigen Impuls für Bau und Handwerk. Das ist positiv, reicht allein aber nicht.
Die WKÖ fordert daher die Fortführung des erhöhten Investitionsfreibetrags über das Jahresende 2026 hinaus. Ebenso notwendig sind attraktivere Abschreibungsmöglichkeiten für Betriebe: kürzere Nutzungsdauern, höhere Abschreibungssätze für Gebäude, mehr Spielraum bei der degressiven Abschreibung bis hin zu Superabschreibungen.
Jetzt den Aufschwung absichern
Österreich braucht eine Investitionsoffensive. Mehr Investitionen bedeuten mehr Innovation, höhere Produktivität, zusätzliche Arbeitsplätze und mehr Wachstum. Die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, dass Unternehmen ihre Zukunftsprojekte nicht aufschieben, sondern in Österreich umsetzen.