Investitionen sichern rund 550.000 Arbeitsplätze und generieren jährlich rund 72 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Die Zahlen zeigen, dass es Handlungsbedarf gibt: Zwischen 2022 und 2026 sind die Bruttoanlageinvestitionen in Österreich real um rund 2,4 Mrd. Euro zurückgegangen, das entspricht 1,9 %.

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen investieren weiterhin zurückhaltend, zeigt das WKÖ-Wirtschaftsbarometer. Für viele Betriebe steht der notwendige Ersatz bestehender Anlagen im Vordergrund. Zugleich plant aber bereits rund ein Drittel der Unternehmen wieder Neuinvestitionen – der höchste Wert seit Winter 2023. Investiert wird vor allem in Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit.