KI-Transformation als Führungsaufgabe

Künstliche Intelligenz entwickelt sich vom technologischen Experiment zu einem festen Bestandteil des wirtschaftlichen Alltags. Wie schnell dieser Wandel voranschreitet, verdeutlichen aktuelle Zahlen: Laut einer bei der Moving Forward Conference präsentierten Studie des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) nutzen mittlerweile 64 Prozent der österreichischen Bevölkerung KI-Anwendungen. Im Herbst 2024 waren es erst 31 Prozent. Für die repräsentative Erhebung wurden 1.023 Personen ab 16 Jahren befragt.

Die zunehmende Verbreitung bedeutet allerdings noch nicht, dass das wirtschaftliche Potenzial bereits ausgeschöpft wird. Während 82 Prozent der Befragten KI bei Routineaufgaben in der Arbeitswelt für sinnvoll halten, stehen Unternehmen vor der wesentlich komplexeren Herausforderung, die Technologie dauerhaft in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren.

Wie das gelingen kann, stand am 6. November bei der Moving Forward Conference 2026 im Wiener Haus der Industrie im Mittelpunkt. Unter dem Motto „AI Transformation & Future Skills“ diskutierten 27 nationale und internationale Expert in Keynotes, Panels und Workshops über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen künstlicher Intelligenz.