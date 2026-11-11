KI-Transformation als Führungsaufgabe

Künstliche Intelligenz ist in der Wirtschaft angekommen. Doch zwischen ersten Anwendungen und einer grundlegenden Transformation von Unternehmen liegt ein weiter Weg. Bei der Moving Forward Conference 2026 in Wien diskutierten rund 300 Teilnehmer mit Expert aus Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft über Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und die Frage, wie viel Verantwortung der Mensch an Maschinen abgeben sollte.
Künstliche Intelligenz entwickelt sich vom technologischen Experiment zu einem festen Bestandteil des wirtschaftlichen Alltags. Wie schnell dieser Wandel voranschreitet, verdeutlichen aktuelle Zahlen: Laut einer bei der Moving Forward Conference präsentierten Studie des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) nutzen mittlerweile 64 Prozent der österreichischen Bevölkerung KI-Anwendungen. Im Herbst 2024 waren es erst 31 Prozent. Für die repräsentative Erhebung wurden 1.023 Personen ab 16 Jahren befragt.
Die zunehmende Verbreitung bedeutet allerdings noch nicht, dass das wirtschaftliche Potenzial bereits ausgeschöpft wird. Während 82 Prozent der Befragten KI bei Routineaufgaben in der Arbeitswelt für sinnvoll halten, stehen Unternehmen vor der wesentlich komplexeren Herausforderung, die Technologie dauerhaft in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren.
Wie das gelingen kann, stand am 6. November bei der Moving Forward Conference 2026 im Wiener Haus der Industrie im Mittelpunkt. Unter dem Motto „AI Transformation & Future Skills“ diskutierten 27 nationale und internationale Expert in Keynotes, Panels und Workshops über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen künstlicher Intelligenz.
Zwischen Produktivität und Verantwortung
Die zentrale Erkenntnis: Der technologische Fortschritt allein garantiert noch keinen wirtschaftlichen Erfolg. Entscheidend sind die organisatorischen Voraussetzungen, die Qualifikation der Mitarbeiter und die Fähigkeit, bestehende Abläufe grundlegend zu hinterfragen.
Das zeigte sich insbesondere bei der Diskussion über den Einsatz von KI in der Industrie und im Dienstleistungssektor. Während die ÖBB künstliche Intelligenz bereits im Kundenservice, in der Wartung und in der Disposition einsetzen, nutzt Saubermacher KI-gestützte Sortiertechnik. Der Energieversorger Verbund wiederum sieht erhebliche Effizienzpotenziale in der Softwareentwicklung, verweist zugleich aber auf den steigenden Energiebedarf der Technologie.
Damit rückt neben der Frage der technischen Machbarkeit zunehmend die Wirtschaftlichkeit konkreter Anwendungen in den Vordergrund. Nicht jedes technisch mögliche Projekt schafft automatisch einen messbaren Mehrwert.
KI-Transformation als Führungsaufgabe
Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich in ihre Geschäftsprozesse integrieren können, diskutierten Petra Postl (Raiffeisen Digital), Christoph Rohr (Nokia Austria), Martin Hörmann (Microsoft Österreich) und Peter Pulm (EQT Group) unter der Moderation von trend.-Wirtschaftsredakteurin Barbara Steininger.
Einigkeit herrschte darüber, dass die eigentliche Transformation erst am Anfang steht. Pulm verglich den bisherigen Fortschritt mit einem Marathon, bei dem die Wirtschaft erst Kilometer vier oder fünf erreicht habe. Während KI in der Softwareentwicklung bereits breit eingesetzt wird, stehen viele andere Unternehmensbereiche noch vor der praktischen Umsetzung.
Postl betonte die Notwendigkeit, bestehende Prozesse grundlegend neu zu denken und Mitarbeiter aktiv einzubinden. Rohr verwies auf die wachsenden Anforderungen an Rechenzentren und technologische Infrastruktur sowie die Bedeutung altersgemischter Teams. Hörmann unterstrich die Rolle der Politik, durch geeignete regulatorische Rahmenbedingungen Innovation zu ermöglichen. Pulm wiederum plädierte für eine positive Risikokultur, die Experimente zulässt und Fehler als Teil des Lernprozesses begreift.
Die Diskussion verdeutlichte: KI-Transformation ist weniger eine rein technische Herausforderung als vielmehr eine strategische Führungsaufgabe. Entscheidend wird sein, technologische Möglichkeiten mit organisatorischem Wandel und den Kompetenzen der Mitarbeiter zu verbinden.
Der Mensch bleibt in der Verantwortung
Eine weitere zentrale Frage der Konferenz war, wie sich die wachsende Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz mit wirksamer menschlicher Kontrolle vereinbaren lässt.
Timo Haas, CEO von Rheinmetall Electronics, warnte in seiner Keynote vor den Risiken automatisierter Entscheidungen auf Basis unvollständiger oder manipulierter Daten. Gerade in sicherheitskritischen Bereichen müssten Kontrollmechanismen von Beginn an technisch und organisatorisch verankert werden.
Auch die gesellschaftlichen Auswirkungen standen zur Diskussion. In einem Panel über Desinformation und Vertrauen beschäftigten sich Expert mit den Folgen KI-generierter Inhalte für Medien, Öffentlichkeit und demokratische Meinungsbildung.
Bildungsexperte Andreas Salcher wiederum rückte die menschliche Urteilskraft in den Mittelpunkt. Seine zentrale Botschaft: Die Fähigkeit, Informationen kritisch zu hinterfragen und eigenständige Entscheidungen zu treffen, gewinnt mit der zunehmenden Verfügbarkeit künstlicher Intelligenz weiter an Bedeutung.
Die Moving Forward Conference zeigte damit ein Spannungsfeld, das für Österreichs Wirtschaft zunehmend entscheidend wird: KI eröffnet erhebliche Produktivitäts- und Wachstumspotenziale. Ob daraus ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil entsteht, hängt jedoch weniger von der Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen ab als von der Fähigkeit der Unternehmen, ihre Organisation, ihre Mitarbeiter und ihre Entscheidungsprozesse darauf auszurichten.
Die eigentliche Transformation beginnt damit nicht bei der Technologie, sondern bei den Menschen, die sie einsetzen.