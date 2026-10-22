Eine Universität sollte mehr vermitteln als nur Wissen

Herr Wöber, was ist Ihnen aus fast 20 Jahren Modul University besonders in Erinnerung geblieben?

Karl Wöber: Ein besonderer Moment war 2018, als wir im internationalen U-Multirank bei den meistzitierten wissenschaftlichen Publikationen unter die Top 25 weltweit kamen. Ich war gerade mit meiner Frau essen, als mich die Nachricht erreichte. Vor lauter Überraschung bin ich tatsächlich vom Stuhl gefallen! Auch 2026 wurden wir im QS-Fachranking Hospitality & Leisure Management unter den Top 51 bis 100 gelistet. Heute reicht unser Studienangebot von Tourismus und International Business bis Data Science, Nachhaltigkeit und internationalen Beziehungen.

Was zeichnet die Ausbildung an der Modul University aus?

Karl Wöber: Wir verbinden wissenschaftliche Qualität mit Praxisnähe und persönlichem Austausch in kleinen Gruppen. In der Studierenden-Sozialerhebung 2025 bewerteten 88 Prozent der befragten Studierenden unsere Lehrqualität positiv, österreichweit waren es 64 Prozent. Das freut uns und bestärkt uns in diesem Ansatz.