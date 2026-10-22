Eine Universität sollte mehr vermitteln als nur Wissen

Modul University Vienna©Modul University Vienna
Die Modul University Vienna feiert 2027 ihr 20-jähriges Bestehen. Rektor Karl Wöber und Geschäftsführer András Viszkievicz sprechen über besondere Momente, persönliche Betreuung und ihre Zukunftspläne.
Herr Wöber, was ist Ihnen aus fast 20 Jahren Modul University besonders in Erinnerung geblieben?
Karl Wöber: Ein besonderer Moment war 2018, als wir im internationalen U-Multirank bei den meistzitierten wissenschaftlichen Publikationen unter die Top 25 weltweit kamen. Ich war gerade mit meiner Frau essen, als mich die Nachricht erreichte. Vor lauter Überraschung bin ich tatsächlich vom Stuhl gefallen! Auch 2026 wurden wir im QS-Fachranking Hospitality & Leisure Management unter den Top 51 bis 100 gelistet. Heute reicht unser Studienangebot von Tourismus und International Business bis Data Science, Nachhaltigkeit und internationalen Beziehungen.
Was zeichnet die Ausbildung an der Modul University aus?
Karl Wöber: Wir verbinden wissenschaftliche Qualität mit Praxisnähe und persönlichem Austausch in kleinen Gruppen. In der Studierenden-Sozialerhebung 2025 bewerteten 88 Prozent der befragten Studierenden unsere Lehrqualität positiv, österreichweit waren es 64 Prozent. Das freut uns und bestärkt uns in diesem Ansatz.
Herr Viszkievicz, was ist Ihnen neben der akademischen Ausbildung wichtig?
András Viszkievicz: Gerade internationale Studierende sollen sich von Anfang an willkommen fühlen. Deshalb investieren wir in gutes Onboarding und persönliche Betreuung. Wir fördern auch Engagement außerhalb des Hörsaals, etwa in sozialen Projekten und internationalen Business-Case-Wettbewerben. 2025 haben wir die Central European Case Competition mit Partnern veranstaltet. Und beim Career Day im Oktober 2026 konnten über 600 Besucherinnen und Besucher mit 25 Unternehmen ins Gespräch kommen.
Wohin soll sich die Universität entwickeln?
András Viszkievicz: Wir möchten die Modul University zu einem Hub für internationale Talente machen und mehr Studierende erreichen. Zum 20-jährigen Jubiläum planen wir ein Stipendienprogramm. Zudem bauen wir Partnerschaften aus, die Studienaufenthalte etwa in New York oder Hongkong ermöglichen. Neu ist eine Kooperation mit der University of
Oxford. Gleichzeitig wollen wir herausragende Lehrende gewinnen und unsere persönliche Atmosphäre bewahren.