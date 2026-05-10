Synfia: KI macht jetzt die Umfragen

Hinter Synfia stehen die großen Sprachmodelle von Anthropic, OpenAI und Google. Die Synfia-Entwickler evaluieren laufend, welches Modell die beste Performance liefert. „Zur Zeit arbeiten wir sehr viel mit Google Gemini“, sagt Mähr, der die technologische Entwicklung führt. „Bei größeren Projekten können die Kunden auch selbst eine Modellentscheidung treffen. Falls die Möglichkeiten und das Personal im Haus sind, bieten wir das auch on premise an.“ Neben Leistungsparametern wie Latenz oder Reasoning Power, also dem Verständnis von Kontexten, zieht das Synfia-Team die Sicherheitsbarrieren so hoch wie möglich auf, damit auch regulierte Branchen mit dem Tool gesetzeskonform arbeiten können. „Die Audiodatei wird von uns unmittelbar nach der Transkription gelöscht, und das gesamte Design ist auf Datensparsamkeit und -souveränität ausgerichtet.“

Die Anbieter der Sprachmodelle haben keine Berechtigung, auf Prompts oder Auswertungen zuzugreifen: „No Retention ist bei uns Werkseinstellung, und der Datenraum ist selbstverständlich in der EU“, kommentiert Mähr das technische Setup. Abgerechnet wird pro Sprachminute mit 49 Cent. „500 Interviews kosten rund 1.000 Euro“, rechnet Rutar ein Standardbeispiel vor, denn „viele dieser Umfragen dauern oft nur wenige Minuten“. Dazu kommen zwischen 100 und 500 Euro monatliche Kosten für den Zugang zur Plattform und dem Data-Studio.

Finanziert ist Synfia bislang aus eigener Kraft und einer Innovationsförderung der Wiener Wirtschaftsagentur. Dem vierköpfigen Kernteam stehen vier Freelancer und im Hintergrund „eine Schar von Entwicklern“ zur Seite, erzählt Rutar. Im Sommer wollen die Gründer eine erste Finanzierungsrunde starten. Mit der Teilnahme am Web Summit in Lissabon konnten sie 2025 ihre Sichtbarkeit in der Investorenszene erhöhen. „Wir hatten am Web Summit einen eigenen Stand und fuhren mit ein paar sehr guten Kontakten heim“, erzählt Mähr. Synfia ist auch Teil des Web-SummitAlpha-Programms, das un- oder frühfinanzierte Start-ups mit Investoren- und Kundenkontakten versorgt. „Darüber sind wir etwa mit einer italienischen Bank ins Geschäft gekommen, deren Open-Innovation-Prozesse wir begleiten dürfen.“ – ein weiteres überraschendes Einsatzgebiet für Synfia. In toughen Zeiten stellen sich eben viele Fragen.

Der Artikel ist in der trend.EDITION vom 24. April 2026 erschienen.