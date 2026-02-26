Nicht jede KI kann mit Kunden sprechen

Michaela Ernst und Nina Walorski sind beim Gelsenkirchner Wohnungsunternehmen Vivawest für Kundenservice zuständig und suchen laufend nach neuen technischen Lösungen, die die Servicemitarbeitenden entlasten und die Kundenerfahrung verbessen. Fachmessen wie die CCW in Berlin sind für die beiden Expertinnen Pflichttermine und dort stießen sie 2017 erstmals auf die Lösung aus Wien: Deepassist von der Firma Deepsearch. „Wir waren sofort begeistert. Alle ‚können‘ KI, aber jeder Anbieter interpretiert das anders. Für uns war der Background der Wohnungswirtschaft ausschlaggebend“, sagt Michaela Ernst, Fachbereichsleiterin der Zentralen Kundenberatung. Ein Besuch bei Wiener Wohnen, die Deepassist seit Jahren einsetzen, räumte letzte Zweifel aus.

Die Pandemie hatte die Einführung zwar erheblich verzögert, doch Mitte 2023 wurde Deepassist erstmals gestartet und auf die individuellen Anforderungen von Vivawest angelernt. „Das wohnungswirtschaftliche Allgemeinwissen steckt bereits drin, für die eigenen Prozesse muss Deepassist angelernt werden“, sagt Nina Walorski, Leiterin des Technischen Kundenservice, und gibt ein paar Beispiele für sprachliche Feinheiten: „Wir haben keine Stiege, sondern eine Treppe oder einen Hauseingang. Der Hausbesorger heißt bei uns Quartiersmeister oder Hausmeister. Das und noch einiges andere für uns Relevantes haben wir Deepassist zusätzlich beigebracht.“